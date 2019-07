Svetový rekord prekonaný! V Etiópii za jediný deň zasadili vyše 353 miliónov stromov

V snahe zvrátiť následky odlesňovania v pondelok Etiópčania vysadili vyše 353 miliónov mladých stromčekov. Na twitteri to uviedol minister etiópskej vlády.

Akcia, na ktorej sa zúčastnili dobrovoľníci po celej krajine, bola súčasťou väčšieho projektu pod záštitou proreformného premiéra Abyi Ahmeda. Etiópia týmto výkonom zrejme nastolila nový svetový rekord v počte vysadených stromčekov za jeden deň. Predchádzajúcim držiteľom rekordu bola od roku 2016 India s 50 miliónmi vysadenými stromami za deň, uviedol britský denník The Guardian.

Pondelková udalosť bola súčasťou ambicióznej iniciatívy, ktorej cieľom je vysádzať v Etiópii za jeden rok až štyri miliardy stromov. Projekt s názvom Zelené dedičstvo zahájil premiér Ahmed na konci mája, Etiópčania zatiaľ vysadili vyše 2,6 miliardy stromov.

Plán znovuzalesnenia Etiópie podporujú aj medzinárodné agentúry OSN a ekologické organizácie. Pre krajinu, ktorá v posledných rokoch stratila veľkú časť zalesnenej plochy kvôli ťažbe, zhoršovaniu životného prostredia a klimatickým zmenám, je táto iniciatíva veľkou a dôležitou zmenou, upozorňuje Svetový potravinový program (WFP). OSN uvádza, že zatiaľ čo na začiatku 20. storočia tvorili lesy až 35 percent plochy tejto východoafrickej krajiny, v roku 2000 boli zalesnené iba štyri percentá krajiny. Krajinu v posledných rokoch trápia aj sucha.

PM Abiy Ahmed met with @WFPChief to discuss further strengthening support to #Ethiopia. WFP have been engaged in food security & nutrition, and early warning & climate action among other focal areas. The two planted seedlings as part of the #GreenLegacy initiative. #PMOEthiopia pic.twitter.com/UhK9nkHG4n — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 25 July 2019

"Stromy nielen že pomáhajú zmierniť klimatické zmeny vstrebávaním oxidu uhličitého zo vzduchu, ale prinášajú tiež veľký úžitok v boji s rozširovaním púští a degradáciou pôdy, najmä vo vyprahnutých krajinách. Tiež poskytujú jedlo, obydlie, palivo, krmivo, lieky, materiál a chránia zdroje vody," uviedol Dan Ridley-Ellis, vedec z Edinburgskej univerzity.