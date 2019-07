Muž túžil mať vychudnutú manželku, spravil jej zo života peklo: Výstražné znamenie prišlo už na svadbe

Hartley Matthew týral svoju ženu Catherine neuveriteľných 12 rokov. Po tomto pekle schudla tak, že keď ležala, kosti ju doslova tlačili.

Týraná Catherine z Percetonu v Škótsku tvrdí, že ju vyhladoval vlastný manžel, ktorý túžil po vychudnutej žene s čo najmenšou veľkosťou. Schudla tak extrémne, že vážila len 30 kilogramov, píše portál Mirror. Catherine mala zdravú postavu, keď sa pred 13 rokmi vydávala za svojho manžela a tvrdí, že ju Hartley obmedzoval v jedle a snažil sa zrealizovať jeho sen mať partnerku, ktorá by ,,nosila veľkosť 0".



Pre Daily Record povedala, že jej nedovolil jesť, pretože nechcel „tučnú ženu“. Catherine opísala, že vychudla tak veľmi, že keď si ľahla, boleli ju kosti. Teraz cíti sklamanie po tom, ako jej exmanžela súd prepustil napriek tomu, že bol uznaný vinným z útokov na ňu. Raz ju po tom, ako si od neho vyhladovaná vypýtala jedlo, chytil za krk, zdvihol ju z podlahy, hodil cez izbu a potom si na ňu sadol a pokúsil sa ju uškrtiť.

„Povedal mi, že som tučná, a tak mi nasadil diétu. Chcel mať manželku, ktorá má veľkosť 0. Keď som jedla predtým, ako som išla do postele, donútil ma spať na pohovke, pretože nemal rád, keď zo mňa cítil jedlo. Vychudla som až tak, že ma boleli kosti. Nakoniec som nosila oblečenie pre 7-ročné dievčatá,“ hovorí o rokoch týrania Catherine.

100-kilový chlap ju raz prisadol. „Mali sme nezhodu. Keď sme boli v spálni, chytil ma za krk, zabalil do deky a prisadol ma tak, že som nemohla dýchať,“ vylíčila hororovú scénu Catherine. Hartleyho opisuje ako monštrum: „Prichytil ma pri fajčení, a tak zo mňa strhol župan a sotil ma na balkón a vymkol ma. Bola som tam viac ako hodinu úplne nahá pred pohľadmi ľudí z kancelárií, priamo oproti rušnej ulice.“

„Chcel ma ovládať a tak nainštaloval kamery do každej miestnosti v našom dome, aby ma mohol cez telefón sledovať. Vedel, že svoju rodinu milujem, a preto mi často hovoril, že by zaplatil milión libier za to, aby niekto zlomil mojej sestre čeľusť. Strašil ma a mal doslova potešenie z toho keď ma mučil, pretože nemal nič lepšieho na práci,“ znejú hrozivé slová 32-ročnej Catherine.

Dvojica sa stretla už keď mala Catherine 15 a Hartley 25 rokov. Pár sa zobral v októbri 2006, avšak tvrdí, že jeho dychtivosť po kontrole sa prejavila hneď po tom, ako mu pri oltári povedala svoje „áno“. „Po našej svadbe ma chytil za rameno a zavelil, že odchádzame, takže som nebola ani na vlastnej hostine,“ opisuje Catherine.

Mladá žena uviedla, že toto zneužívanie sa zhoršilo, keď v roku 2012 otehotnela. „Počas tehotenstva som mala bolesti chrbta, a tak som ho požiadala, aby mi ho natrel. Skopol ma do postele a povedal mi, že som nechutná a tučná.“ Pár sa rozlúčil v auguste 2017 a v apríli tohto roku sa rozviedli. V tom istom mesiaci bol 42-ročný muž uznaný vinným z troch útokov na Catherine.

Avšak hneď v máji ho súd prepustil s tým, že bude 12 mesiacov pod dohľadom a rovnako bude zaradený do registra sexuálnych delikventov. Hartley bol obvinený aj zo sexuálneho napadnutia ďalšej ženy.

Catherine však stále trvá na tom, že jej bývalý manžel by mal sedieť vo väzení. „Je nebezpečný pre ženy a stále môže iným robiť slobodne to, čo aj mne. Bol manipulatívny, mal dve tváre, násilnícky a dychtivý po kontrole. Bola som jeho väzňom 12 rokov. Prakticky som si odpykala doživotie a on dostal len malú ranu po rukách. Ako keby nezáležalo na tom, čo sa mi stalo. Pre ľudí ako je on, musia existovať prísnejšie tresty,“ hovorí sklamaná Catherine.

Po ťažkých rokoch sa snaží svoj život obrátiť k lepšiemu a rovnako vyzýva aj ostatné obete zneužívania, aby sa nebáli a požiadali o pomoc. „Kvôli nemu som prišla o sebadôveru. Hanbila som sa za to, že ma zneužíval. Vedela som, že moje sestry by niečo takéto nikdy nedovolili. Cítila som sa, akoby som zlyhala. Ľudia sa nemenia. Nikto si nezaslúži žiť takýto život. Musíte to niekomu povedať a dostať sa z toho,“ vyzýva ostatné ženy v núdzi Catherine.