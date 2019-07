Čech zastrelil manželku († 47) v reštaurácii, po tragédii prehovorili ich týrané deti: Náš otec je psychopat!

Celým Českom otriasla chladnokrvná vražda ženy. Jej manžel ju zastrelil v reštaurácii, pretože sa chcela rozviesť.

Miestni ľudia neveriacky krútili hlavami s tým, že muselo ísť o skrat. Tri deti, ktoré budú vyrastať bez rodičov, sa však rozhodli prehovoriť a všetko uviesť na pravú mieru. Otec ich roky týral! Český novinár strelil manželku do hlavy v reštaurácii: Žena († 47) zraneniam podľahla

Páchateľom je Miloslav (49), ktorý v Rychnove nad Kněžnou kedysi pracoval ako miestny novinár. Teraz sa živil rôzne, aj ako fotograf. S manželkou († 47), ktorá ho opustila, si dohodol vo štvrtok večer schôdzku na verejnom mieste.

Keď mu v reštaurácii oznámila, že žiadosť o rozvod nestiahne, vytiahol pištoľ a prestrelil jej hlavu. Potom prišiel k čašníkovi a chladne povedal: „Zabil som svoju ženu. Zavolajte políciu.“ Na jej príchod potom vyčkal pri dverách. O život ženy bojovali záchranári, no márne.

Žiadny skrat

Ľudia, ktorí Miloslava poznali, čin nechápu. Podľa nich nebol zlý človek a musel to byť skrat. Lenže jeho deti Dominika, Nikol a Patrik sa už dlho báli najhoršieho. „Bol to neskutočný manipulátor a na verejnosti sa šialeným spôsobom pretvaroval, aby urobil dojem, že svoju rodinu miluje. V skutočnosti však ide o podlého psychopata. Pripravil nás o toho najdôležitejšieho človeka na svete a my nevieme, čo si teraz bez maminky počneme,“ cituje idnes.cz Dominiku, ktorá je najstaršia z detí.

Mali strach

Tvrdí, že v noci sa aj s mamou zamykali v izbách, pretože sa otca báli. „Neľahký život sme s ním zažívali všetci od začiatku, všetko sa ale vyhrotilo do neskutočných rozmerov v priebehu posledných štyroch rokov, keď doma veľmi intenzívne psychicky týral našu mamu aj nás, deti. Nielenže nám sprosto nadával a bol na nás hrubý, zašlo to tak ďaleko, že mame sypal neznáme prášky do vína a v noci v spánku ju napadol,“ opisuje desivé zážitky mladé dievča, ktoré prišlo o mamu.

Otec podľa nej bral mame platobné karty, mobil i kľúče od auta. On pritom prispieval do rodinného rozpočtu stále menej a každý štvrťrok menil zamestnania. Na facebooku sa pritom chválil fotkami z exotických dovoleniek a reštaurácií. Fotil sa tiež s televíznymi celebritami a športovcami. Nedávno sa bez slova zbalil a odletel na 5 týždňov do Vietnamu. Rodina mu bola ukradnutá.

Ale keď sa od neho odsťahovali k starým rodičom a žena sa chcela rozviesť, riešil to pištoľou. Tú mal v legálnej držbe. Rodina na neho v júni podala trestné oznámenie za stalking a obťažovanie. Polícia mu však zbraň nechala. Podľa Dominiky bola vražda chladnokrvná a vopred naplánovaná, nebol to žiadny skrat pri hádke.