Z poistných udalostí českých turistov pôjdete do kolien: Kusnutie rybou aj pošmyknutie na ťavom truse

Líška, medveď, ťava, opica, klokan, ale aj napríklad mravec stáli za poistnými udalosťami českých turistov na dovolenke. Vyplýva to z hlásení o škodách českých poisťovní.

Takmer neuveriteľný zážitok si z ciest odniesol klient Allianz, ktorý sa v Nórsku pri ceste snažil rýchlym manévrom vyhnúť losovi. V šmyku potom nabúral do medveďa, ktorý stál len o kúsok ďalej. Našťastie nakoniec ani vodič, ani zvieratá neutrpeli vážne poranenia. Inému klientovi zase skočil pred auto klokan. Nie v Austrálii, ale hneď za českými hranicami v Bavorsku. Utiekol majiteľovi obchodu so zvieratami. Nehodu prežil, vodiči spôsobil šok a menšiu škodu na aute.



Nie vždy však skončia podobné situácie remízou. Pri love na líšku v blízkosti bieloruského mesta Grodno strelec zviera síce zranil, ale nezastrelil. Rozhodol sa mu preto uštedriť ranu z milosti. K líške sa priblížil, tá v reflexe trhla nohou a podarilo sa jej stlačiť spúšť mužovej zbrane. Klienta rana zasiahla do nohy a musel byť hospitalizovaný. Líška utiekla.

Klientka ERC Európskej poisťovne bola v Etiópii na výlete na ťave.Iný klient si pri chôdzi po pláži nevšimol ťaví trus, na ktorom sa pošmykol a pri páde si bolestivo natiahol kolenné väzy. "V Turecku muž nechal na ťave povoziť svoje deti, ale keď po ňom chcel jej majiteľ tučný bakšiš a klient odmietol,povedal ČTK hovorca poisťovne Vlastimil Divoký.Veľa poistných udalostí spôsobujú nástrahy mora. Žena si na dovolenke sadla v mori na plochý kameň, ale zrejme tým obsadila miesto nejakému morskému živočíchovi,Na dovolenke v EgyptePoisťovňa ju musela nechať previezť do partnerskej nemocnice.

Na Bahamách zjedol klient miestnu špecialitu, rybu, ktorá musí byť pripravená špeciálnym postupom.Muž si chcel z Austrálie odviezť ako suvenír kúsok koralu, ale na letisku na to prišli a vzali ho do väzby. Právnici ERC Európskej poisťovne ho potom z väzenia zložito dostávali.Od niektorých živočíchov by ľudia hrozbu nečakali. V Paname na tráve pri hotelovom bazéne uhryzol staršieho muža tropický mravec.V lese na Bali chcela opica ukradnúť manželom tašku s fotoaparátom. Pri bránení tašky opicapodotkol Divoký.