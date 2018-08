Českého turistu († 42) roztrhal žralok pred očami manželky: Jeho telo vytiahli z mora v hroznom stave!

Obrovská tragédia. Český turista († 42) bol v egyptskom letovisku Marsa Alam na dovolenke so svojou rodinou - manželkou a dvoma deťmi.

Pri potápaní ho napadol žralok a pred očami ženy ho roztrhal. Nešťastie sa stalo v piatok popoludní. Rodina bola ubytovaná v hoteli Calimera Habiba Beach Resort. Z pláže vybieha dlhé mólo, ktoré prechádza cez pobrežné plytčiny a končí sa na začiatku hlbokej vody. Práve na konci móla manželia šnorchlovali, keď muža náhle napadol žralok. Zranenia nemal šancu prežiť. Roztrhané telo našiel podľa denníka Blesk pracovník hotela. Chýbali mu obe ruky a jedna noha.

Nie je jasné, čo útok vyprovokovalo ani o aký druh žraloka išlo. V egyptských vodách sa vyskytuje viacero druhov – napríklad žralok sivý, líščí, kladivohlavý či dlhoplutvý. Útočiace zviera patrilo k niektorému z väčších druhov.

Objavili sa teórie, že žraloka do oblasti nalákalo ilegálne hádzanie mäsa z lodí. Buď ich takto schválne kŕmia firmy, ktoré organizujú potápačské výlety, alebo sa lode, ktoré prepravujú zvieratá, takto zbavujú uhynutých kusov. Druhá teória vyzerá pravdepodobnejšie. „Egyptské orgány nám poskytli maximálnu súčinnosť. V egyptských vodách zadržali loď, ktorá prevážala dobytok a uhynuté kusy hádzala do mora. Bezpečnostné člny ju odprevadili do prístavu Safaga, takže z pohľadu úradov zrejme existuje podozrenie, že tie kusy dobytka mohli žraloky prilákať. Tie sa totiž v pobrežných vodách bežne nevyskytujú,“ povedal Stanislav Zíma, hovorca cestovnej kancelárie Exim Tours. Práve cez ňu nešťastná rodina v Egypte bola.

Telo muža prepravili do Káhiry, odkiaľ ho prevezú do Česka. Jeho rodine český konzulát vybavil skoršie letenky, domov sa mali vrátiť už včera.

Žraloky v Egypte

- Za posledných 10 rokov v Egypte napadli 15 ľudí.

- 4 útoky boli smrteľné.

- Najznámejšie sú útoky z decembra 2010, keď v Šarm aš-Šajchu žraloky zranili 4 turistov z Ruska a Ukrajiny a zabili ženu z Nemecka

- Aj vtedy ich k pobrežiu prilákalo hádzanie uhynutých zvierat z lodí do mora.

Kedy napadne človeka

Magdelin Babsics, Tropicárium Budapešť:

- Pri útoku si žralok človeka pomýli so svojou potravou. Keby vedel, že to je človek, tak ho nenapadne, pretože to nie je pre neho prirodzená strava. Ale z podhľadu sa mu môže javiť ako vysilený tuleň, alebo ako nejaké iné zviera, ktoré on prirodzene loví, a preto napadne človeka. On si to potom uvedomí, že to nie je jeho strava, a preto pri väčšine útokov odtrhne len končatinu, alebo časť, do ktorej zahryzol, nepokračuje ďalej, lebo to nie je jeho strava.