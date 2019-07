Robert Mistrík predal spoločnosť, ktorá mu zarobila na kampaň: Prečo sa po 21 rokoch zbavil firmy?

Pred tým, ako Robert Mistrík odstúpil zo súboja o Prezidentský palác, stihol na kampaň minúť takmer pol milióna eur z vlastného vrecka.

Úspešný vedec sa nikdy netajil tým, že vďaka podnikaniu netrie núdzu. Nový Čas však zistil, že svoju výnosnú firmu, ktorá mu zarobila na kampaň, pred mesiacom predal. Čo je za tým?

Spoluzakladateľ SaS Robert Mistrík odstúpil z prezidentského súboja 26. februára v prospech Zuzany Čaputovej. Dovtedy bol favoritom volieb, k čomu mu pomohla nielen nákladná kampaň, ale aj jeho osobný príbeh. Ako jeden z mála totiž dokázal zbohatnúť vďaka vede. „Mal som v živote šťastie, že mi moja vytrvalá vedecká práca priniesla aj podnikateľský úspech,“ uvádzal vyštudovaný chemik. Ak to veľmi zjednodušíme, jeho spoločnosť HighChem, s. r. o., podnikala v oblasti chemických analýz a pýšila sa takými zákazníkmi, ako sú Apple, Coca-Cola či Niké. Mistrík z odbornej stránky pomáhal aj pri očistení mena olympijského medailistu Mateja Tótha.

Jeho firme sa v posledných rokoch mimoriadne darilo, dosahovala tržby nad milión eur a možno o to prekvapivejšie je zistenie, že Mistrík úspešnú eseročku predal. Nový Čas zisťoval dôvody. Mistrík hneď na úvod vylúčil, že by ho zruinovala kampaň. „Nemá to nič spoločné s kampaňou. Zabezpečil som takto, aby firma napredovala ešte rýchlejšie a investovala do nových technológií, ako napríklad umelá inteligencia,“ povedal Mistrík. Podľa jeho slov je jeho firma v dobrých rukách. „Kúpila nás americká spoločnosť Thermo Fisher Scientific s ročným obratom 24 miliárd dolárov, zamestnáva 70 000 ľudí. Jej misiou je robiť svet zdravší, čistejší a bezpečnejší. Každý na svete, kto robí výskum a vývoj v oblasti biotechnológií a biomedicíny, túto firmu pozná,“ povedal Mistrík, no nechcel špecifikovať, koľko peňazí za firmu utŕžil.

Podľa našich informácií by to mal byť približne 10-násobok čistého zisku firmy plus aktíva, teda v tomto prípade až 7 miliónov €. Mistrík priznáva, že za starou firmou mu síce bude trocha smutno, ale založil si aj novú - Bitmodernu. “ Bude prispievať k čistejšiemu životnému prostrediu, vývoju technológií umožňujúcich nachádzanie nových terapeutických postupov či vývoju metód pre zdravšie potraviny,“ uviedol Mistrík, ktorý síce odmietol post šéfa SaS, no nevylúčil, že sa bude viac angažovať aj v politike. „Nikdy nehovor nikdy,“ uzavrel.

Mistríkove financie

696 410 € stála celkovo jeho kampaň

454 162 € dal z vlastného vrecka

1 430 941 € zarobil za rok 2018

*7 miliónov € mohol utŕžiť za firmu

*odhad NČ