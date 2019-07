Herec Farkaš mal nútenú pauzu: Po komplikovaných operáciách prišla rana z práce

Dosky musel vymeniť za nemocnicu! Herec Boris Farkaš (65), ktorý prepožičal svoj hlas mnohým seriálovým hrdinom, je desaťročia aktívny aj v divadle.

Ako však prezradil, od práce si musel dať pohov a podstúpiť nepríjemné, no nevyhnutné zákroky. Zároveň priznal, že v dabingu už nemá dvere otvorené tak ako kedysi.

Farkaš účinkoval v množstve filmov aj rozprávok. Zároveň je dlhoročným členom bratislavského Divadla Astorka Korzo ’90, kde bol však nedobrovoľne nejaký čas mimo hry. „Dva a pol sezóny som bol mimo divadla, neskúšal som. Rok po roku som bol na komplikovaných operáciách kolien, už konečne musím začať skúšať, ak nechcem odísť do penzie,“ vyjadril sa pre agentúru TASR Boris.

Až také ružové to však paradoxne nie je v dabingu, ktorý bol dlhé roky Farkašovým chlebíčkom. Vďaka jeho nezabudnuteľnému hlasu si diváci mohli vychutnať detektíva Jamesa Dempseyho či Adriana Monka, alebo herca Ala Pacina. Vyzerá to však tak, že táto zlatá éra sa už skončila. „O mňa už nie je veľký záujem, nejako sa to generačne vymenilo, my herci z našej generácie chodíme do dabingu pomenej. Chodím do štúdia, keď sa vyskytne herec, ktorého som v minulosti daboval a natočí niečo nové, vtedy ma zavolajú,“ dodal.