Trpký pohľad na labute zo Štrkovca: Z 5-člennej rodiny prežili len otec a mláďa! Dvojicu museli presunúť

Smutný príbeh pokračuje! Rodinku operencov na Štrkoveckom jazere v Bratislave stíha jedna tragédia za druhou.

Najprv zahynula samica, ktorá sa udusila plastom, neskôr uhynulo aj jedno z troch mláďat a labutí otec tak ostal na zvyšné mláďatá sám. Zdalo sa, že starostlivosť zvládne a všetko sa v dobré obráti, no v letných horúčavách zasiahla nekompletnú rodinu ďalšia tvrdá rana.

Príbeh labutej rodinky z jazera v hlavnom meste sledujú stovky ľudí. Jana, ktorá sa o rodinku po smrti labutej matky a jedného z mláďat každý deň stará, si v stredu popoludní všimla, že jedno mláďa chýba. Onedlho zistila, že uhynulo. „Luna je v nebíčku, spi sladko, anjel. Rybárom a všetkým, ktorí hádžu potravu do jazera, aj tým, čo ich stresujete so psami, ste vinní,“ adresovala veľavravný odkaz na sociálnej sieti. Operenci sú v podstate jej druhou rodinou a zo smutnej správy sa ťažko spamätáva. Labutieho otca s mláďaťom však odchytili a odvezli ich k veterinárovi. Zo Štrkovca labute evakuovali do Čunova.

Dejiny labutej rodiny

- 24.5 - labutia matka sa krátko po narodení troch mláďat udusila plastom

- 1.6. - uhynulo jedno z troch mláďat, labutí otec sa o zvyšné dve staral sám

- 24.7. - uhynulo ďalšie mláďa, samec zostal s posledným mláďaťom

Ľudské potraviny im škodia

Ján Gúgh, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

K príčine úhynu sa nevieme vyjadriť, mohlo nastať viacero okolností. U labutí v mestskom prostredí, alebo na miestach, kam chodia ľudia prikrmovať nevhodným krmivom, napríklad pečivom, je badať veľmi vysokú mortalitu mláďat. Ľudské potraviny obsahujú látky, ktoré zvieratá v prírode neprijímajú a spôsobujú im tráviace ťažkosti a najmä u mladých labutí alebo kačkách vedú k úhynom.