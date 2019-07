Unikol utajený zoznam celebritných súťažiacich do ďalšej série Tvoja tvár znie povedome: Kto sa nabalí najviac?!

Už čoskoro sa na obrazovkách Markízy odštartuje dlho očakávané pokračovanie veľkolepej šou Tvoja tvár znie povedome, v ktorej sa predstaví osem osobností.

Tak ako po minulé roky televízia do svojich radov povolala veľké mená, za ktoré si však bude musieť priplatiť. Podľa informácií Nového Času si tak herečky Nela Pocisková (28) a Karin Haydu (42) či herec Pavol Topoľský (58) a moderátor Rasťo Sokol (49) poriadne pomastia vrecká. Ich ostatní kolegovia, ktorí budú zarezávať na rovnakom pódiu, si tie vrecká, ako sa nám podarilo zistiť, pomastia tiež, ale o lukratívnych honorároch veľkých mien si môžu nechať len zdať. Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Osvedčený scenár zopakujú znova! Televízia Markíza je známa tým, že si svoje hviezdy úzkostlivo stráži a za lojalitu si ich vie kráľovsky oceniť. Nie je to inak ani v projekte Tvoja tvár znie povedome, kde vždy stavili na osvedčené mená, ktoré potom doplnili tými menej známymi. „Aj piatykrát sme do úspešnej a obľúbenej šou dali dokopy veľmi silnú zostavu účinkujúcich z rôznych prostredí a s naozaj rozmanitými skúsenosťami,“ povedal Novému Času šéf PR a marketinku televízie Markíza.

Do najnovšej série sa teda nechali zlákať herečky Nela Pocisková, Karin Haydu a Zuzana Kraváriková (18) zo seriálu Oteckovia, herci Pavol Topoľský, Noël Czuczor (30), Dávid Hartl (25) či moderátor Rasťo Sokol. Doplniť by mala tento tím aj modelka Alexandra Gachulincová (28). Do popredia však vystupuje najmä dvojnásobná mamička Pocisková, ktorá je neoficiálne avizovanou najväčšou hviezdou celej šou.

Niet divu, Nela je talentovaná, nielen čo sa spevu a pohybu týka, je známa aj svojím zmyslom pre humor a hereckým talentom. Prevalcovať by tak mohla bez prekážok ktoréhokoľvek celebritného kolegu. Za jej kvality však budú musieť v Záhorskej Bystrici poriadne zacvakať. Suma, ktorú budú musieť za jej účinkovanie v šou vysoliť, sa totiž šplhá vysoko.

„Za jednu časť dostane od 2 500 až 3 000 eur. Za desať plánovaných kôl by teda mala zinkasovať okolo 30 000 eur,“ prezradil Novému Času zdroj z okolia umelkyne. V jej tesnom závese by mali nasledovať Haydu, Topoľský či Sokol.

Zatiaľ čo veľké mená dostanú kráľovsky zaplatené, ostatní súťažiaci, od ktorých sa budú vyžadovať rovnaké výkony, sa budú musieť podľa našich informácií uskromniť len s ,,princeznovskými" honorármi. ,,Ostatní by mali dostať za jeden diel v šou niečo cez tisíc eur," doplnil zdroj. A práve rozdielne zárobky by mohli narobiť mierny prievan a dusnejšiu atmosféru medzi účinkujúcimi.

Stavili na istotu

Keďže Pocisková svoje nadanie v minulosti ukázala nielen v tanečnej šou Let´s Dance, ale aj v seriáli Búrlivé víno, výber bol jasný. Odmenou jej bude nielen návrat k milovanej práci, ale aj mastný honorár. Herečka, ktorú už tri roky zamestnávajú materské povinnosti, sa na svoj comeback teší.

„Projekt Tvoja tvár znie povedome spája všetko, čo milujem - herectvo, spev, tanec a šou. Už viackrát som ponuke účinkovať v ňom odolala. A hoci materstvo je stále u mňa na prvom mieste, tentoraz som si povedala: ,Kedy, keď nie teraz?´“ uviedla Pocisková. Tej robí najväčšie starosti fakt, že projekt si vyžaduje veľké nasadenie a je aj časovo náročný. „Priznávam, že najväčšou výzvou bude práve skĺbiť prípravu a nakrúcanie so starostlivosťou o moje deti,“ dodala Nela.

Nové mená Tvojej tváre

Nela Pocisková (28) Otvoriť galériu Nela Pocisková Zdroj: Tibor Géci, Nový Čas víkend

- Seriálová a muzikálová herečka, ktorá zahviezdila najmä v úlohe Niny Dolinskej v Búrlivom víne.

- Tvoja tvár znie povedome spája všetko, čo milujem - herectvo, spev, tanec a šou.