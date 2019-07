Kontroverzný verdikt jury na Tour de France: Pochybili rovnako ako pri Saganovi?

Tour de France má ďalšiu kauzu. A poriadne kontroverznú. Po 17. etape, ktorá nemala hrať v celkovom poradí príliš veľkú rolu, prišiel pomerne šokujúci moment.

Jury vylúčila z pretekov dvojicu cyklistikov Tony Martin a Luke Rowe za vzájomný konflikt.

Čo sa vlastne stalo? Tony Martin sa 14 km pred cieľom pokúsil vytlačiť Luku Rowea z trate medzi fanúšikov. Rowe sa na Martina nalepil zozadu a vonkajšou stranou sa ho snažil predbehnúť.

Dvadsaťdeväťročný Brit potom slovne napadol štvornásobného majstra sveta v časovke z tímu Jumbo-Visma a okrem gest prišlo aj k fyzickému kontaktu oboch aktérov. Rozhodnutie o vylúčení padlo dve hodiny po skončení stredajšej etapy. Celý incident dosť pripomína rok 2017, keď komisári prísne vylúčili z Tour Petra Sagana a neskôr priznali svoju chybu.

"Obaja sme si len robili svoju prácu. Možno sme prekročili hranicu, ale vylúčenie je podľa mňa veľmi prísne. Nezaslúžil si ho ani jeden z nás," obhajoval sa Rowe. Napokon si obaja jazdci spolu sadli, podali si ruky a poskyli aj spoločný rozhovor. Z rozhodnutia komisárov sú šokovaní.

„Bojovali sme o posledné stúpanie. Mali sme za sebou 5 hodín v 35 stupňoch na slnku. Mali sme toho plné zuby. A potom sa to stalo. Môžete to vidieť na videu. Veľmi ma to mrzí, čo sa stalo. Cítim sa teraz veľmi zle, ale bolo to v zápale boja a to sa niekedy v športe stáva. Chcem sa ospravedlniť Lukeovi, tímu Ineos aj celému cyklistickému svetu,“ dušoval sa skúsený Tony Martin vo videorozhovore pre magazín Velon.

„Myslím si, že ste všetci videli, čo sa stalo. Proste sme obaja bojovali, ale nebolo to vážne, stalo sa to asi 14 km pred cieľom. Posledné kilometre sme odjazdili spoločne, vôbec sme si neuvedomili, že sme urobili niečo zlé. Podali sme si ruky. Trest bol pre nás šokom, musím sa s tým zmieriť,“ povedal Luke Rowe, pre ktorého to bol tento rok piaty štart na Tour de France.

„Je to najväčšia športová udalosť na svete s množstvom spolujazdcov a kamarátov. Cítim sa, že som ich sklamal, ale aj seba. Obaja sme si chceli odviesť svoju prácu. Možno sme obaja prekročili určitú hranicu, ale je to celkom kruté, hlavne ak na vás pozerá množstvo ľudí,“ dodal jazdec tímu Ineos.