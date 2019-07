Čo dnes robí bývalý reprezentačný vodnopólista Robo Kaid? Zostal verný vode!

Pri vode vyrástol a pri nej aj zostal. Róbert Kaid (50) vynikal vo vodnom póle, v ktorom reprezentoval nielen rodné Košice a našu krajinu, ale pôsobil aj v zahraničí.

K bazénu sa však vrátil - na veľmi obľúbenom Kúpalisku Červená hviezda robí správcu. A stále je verný športu s mokrou loptou, keďže je tiež trénerom žien.

Kaid dosiahol najväčší klubový úspech v Chorvátsku, kde prispel k zisku národného pohára. „Vodné pólo mi dalo veľa, naučilo ma zodpovednosti a disciplinovanosti a tomuto peknému športu sa venuje aj môj syn Róbert (20),“ prezradil jeho otec, ktorý však momentálne najviac času venuje hlavnej práci správcu kúpaliska.

Hoci nie je narodený v znamení Ryby či Vodnára, práve bazény sú preňho stále osudové... „Na tomto Kúpalisku Červenej hviezdy som strávil prakticky celé svoje detstvo. Zažil som tu mládežnícke turnaje a teraz sa starám, aby si to užívali návštevníci. Kúpalisko prešlo veľkou rekonštrukciou a po tých dlhých rokoch, čo bolo zatvorené, je opäť veľmi vychytené. Pôvodné budovy zostali zachované, akurát pribudol ďalší bazén, v ktorom sa môžu konať aj plavecké preteky,“ spomenul správca.

Kaidovou doplnkovou doménou však zostáva vodné pólo, hoci od mužov prešiel k ženám... „Metodicky je to to isté. Jedine emócie sú iné. Tie dievčatá to totiž trénerovi dokážu vrátiť, čo som u chlapcov nezažil,“ dodal.

Viac o Kaidovi

Aktívnu kariéru skončil v 39. rokoch. Postupne cez ČH Košice, Piešťany, ŠKP Košice, Rijeku, Nováky, Neapol a Turecko hrával až po Francúzsko. Ako tréner pôsobil v Hornets Košice a dve sezóny v Egypte. Ženy koučuje v klube košických Modrých drakov.