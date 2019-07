Tomi Popovič pení od zlosti: Ohrdnutá milenka sa mu drsne pomstila, doplatil na to aj Majk Spirit

Pomsta ako z amerického filmu! Muzikantovi a producentovi Tomimu Popovičovi (42) len nedávno vyšiel nový singel Stále Mladí, na ktorom spolupracoval aj s raperom Majkom Spiritom (34).

Pesnička, ktorá sa svojou sledovanosťou začala pomaly šplhať na vrchol, však nečakane z hudobného kanálu zmizla a akoby sa po nej zľahla zem. Popovičovi sa totiž vypomstil nevydarený vzťah, lebo v celej nepríjemnosti má mať prsty jeho bývalá milenka!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Popovič sa podpísal na viacerých spoluprácach so slovenskými spevákmi a najnovšie si strihol duet aj s Majkom Spiritom. Letný hit Stále Mladí, ktorý dvojica vypustila do sveta len pred pár dňami, si našiel svojich fanúšikov. Ako sme sa však dozvedeli, video sa v stredu z internetu vytratilo a podľa Tomiho slov nešlo o žiadnu náhodu. „Moja bývalá milenka, ktorá vedela moje heslá k emailu, a tým pádom aj Youtube, vymazala video, ktoré valcovalo sledovanosť, bolo číslo tri v slovenských trendoch a malo viac ako 90-tisíc videní,“ posťažoval sa Novému Času Popovič, ktorý si je istý, že jeho ex tak urobila z pomsty.

„Keď som v januári ukončil vzťah, začal som sa stretávať s touto nemenovanou slečnou. Od začiatku som k nej bol úprimný a vedela, že nie som pripravený na nič seriózne,“ pokračoval muzikant. „Ona sa však na mňa namotala a chcela viac, no ja som jej to poskytnúť nemohol, tak sa mi týmto spôsobom pomstila. Dokonca mi poslal správu, či už som teraz spokojný,“ prezradil Novému Času Tomi.

Podobnú chybu už neurobí

A ako sa jeho bývalá láska dostala k jeho prístupovým heslám? „Mám notebook, na ktorom pracujem, a robil som tak aj pri nej. Zrejme videla moje heslá a takto sa ich rozhodla využiť. Mňa to mrzí aj kvôli Majkovi, ktorý sa však zachoval veľmi profesionálne. Mám neskutočné nervy, ale nezastaví nás nič, ako sám spievam aj v danej pesničke, čím sa aj riadim,“ priznal na záver producent s tým, že ich hit je už znovu na internete.