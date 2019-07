Matka vyhodila z domu svojho syna po tom, čo sa priznal, že je gej: Geniálna reakcia starého otca

Hoci je rok 2019, ľudia, ktorí nezapadajú do predstáv iných o "normálnosti", bojujú stále s opovrhnutím.

Mladšia generácia sa považuje za otvorenejšiu a tolerantnejšiu ako jej rodičia. Tento príbeh je však o presnom opaku. Keď sa matka od svojho syna dozvedela, že je gej, neprijala ho takého, aký je. Pochopenie však našiel u svojho starého otca.

Čo je pre človeka horšie, ako keď ho zavrhne ten, kto mu dal život? Ak nemôže počítať s láskou a podporou vlastnej rodiny, na koho sa môže potom spoľahnúť? "Normálni" ľudia si takúto situáciu vedia len sotva predstaviť. Portál boredpanda.com preto zverejnil list starého otca, ktorého reakcia na počin vlastnej dcéry vás nenechá chladnými.

"Drahá Christine. Sklamala si ma ako dcéra. Máš pravdu, keď hovoríš o hanbe v rodine, no zmýlila si sa v tom, kto tou hanbou je. Vyhodiť Chada z domova len preto, že sa priznal, že je gej, je skutočný hnus. Rodič, ktorý zavrhne svoje dieťa, je "proti prírode".

Jediná inteligentná vec, ktorú som k tejto téme od teba počul, je to, že si nevychovávala zo svojho syna homosexuála. Pravdaže nie. On sa tak narodil a nevybral si to tak isto, ako si nevybral byť ľavákom. Ty si si však vybrala, že budeš krutá, úzkoprsá a zaostalá.

Keďže sa zaoberáme tým, že sa zriekame vlastných detí, myslím si, že sa nateraz s tebou rozlúčim. Mám výnimočného vnuka, o ktorého sa musím postarať a nemám čas na bezcitnú dcéru. Ak budeš toho schopná, zavolaj nám."