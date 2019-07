Ruka tejto ženy vyzerá ako z hororu: Nebudete chcieť veriť, ktoré zviera ju tak zmrzačilo

Žena zo Škótska prišla kvôli mačaciemu škrabancu o prst!

45-ročná Moira Brady počula na svojom dvore divné, nepríjemné zvuky. Išla sa teda pozrieť do záhrady a všimla si mačky, ktoré sa bili. Rozhodla sa, že ich od seba rozdelí. Jedna z mačiek ju však poškriabala, no Moira to nebrala vážne. Po týždni jej však prst opuchol a zmodravel. "Musela som vyhľadať lekára," cituje jej slová zahraničný portál Foxnews.

Fotky nie sú vhodné pre citlivejšie povahy

Mačacie škrabnutie jej spôsobilo veľmi silnú infekciu, po ktorej prišla takmer o celú ruku. "Zničilo mi to život, podľa lekárov som mohla aj zomrieť," hovorí. Moira už podstúpila dve transfúzie krvi a v najbližšej dobe ju čaká veľa liečebných procedúr. Jej telo napadol streptokok A. Keď sa jej v nemocnici pýtali, či sa nenachádzala v poslednej dobe v blízkosti zvierat, spomenula si na mačacie škrabnutie.

"Netušila som, čo mi môže obyčajný škrabanec spôsobiť," tvrdí zúfalá žena. Bežne sa u ľudí, ktorých poškriabe zviera, infekcia neprejaví. Moire mačka ale nanešťastie do tela vniesla streptokoka, ktorý spôsobil veľké problémy a zápaly. Okrem znetvorenej ruky má problémy s obličkami, ktoré pomaly prestávajú fungovať.