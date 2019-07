Tragédia v Dobšinej: Auto s 3 mladíkmi narazilo do stĺpa, Marek († 18) bol na mieste mŕtvy

Život jedného človeka vyhasol pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v pondelok o 2.30 h v Dobšinej v Rožňavskom okrese.

Traja mladíci - Jaroslav, Marek a len 13-ročný Milan - sa vozili v Škode Felícia po obci Dobšiná. "Vodič vozidla, pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky narazil prednou časťou do odstaveného osobného motorového vozidla. S rozseknutou pneumatikou pokračoval v jazde, no už po niekoľkých metroch zišiel z cesty, a narazil do stĺpu elektrického vedenia," informuje Krajské policajné riaditeľstvo v Košiaciach na svojom Facebooku.

Marek († 18) pri nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Jaroslav utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali iba jednorazové ošetrenie a tínedžer Milan sa nezranil.

"Jaroslav bol podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok bol pozitívny, a to 0,94 promile," dodala polícia. Zatiaľ nie je jasné, kto auto šoféroval. Jaroslav ani Marek totiž autoškolu nenavštevovali. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.