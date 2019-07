Slovenskí turisti si našli novú destináciu: Obľúbili si poľské pobrežie

Rýchlorastúcej obľube sa medzi slovenskými turistami teší poľské pobrežie Baltského mora s Trojmestím Gdaňsk, Gdyňa a Sopot, aj Mazurské jazerá.

Pre TASR to uviedlo politicko-ekonomické oddelenie poľského veľvyslanectva na Slovensku. "Celkovo môžeme povedať, že aj Slováci sa pridali k turistom z celého sveta a postupne objavujú aj vzdialenejšie kúty Poľska. Okrem Krakova navštevujú aj iné mestá, skvosty na kultúrnej mape akými sú Vroclav, Poznaň, Toruň, či Varšava," priblížila ambasáda. Slováci cestujú do Poľska nielen za pamiatkami, múzeami, výstavami, koncertmi, do zábavných parkov, ale čoraz viac aj za príjemným oddychom a na kávu.

Počet slovenských turistov z roka na rok rastie a v roku 2018 bolo vyše 198.000 viacdňových návštevníkov, čo predstavuje 1 % zo všetkých zahraničných viacdňových turistov v Poľsku. "Pokiaľ ide o jednodňových turistov zo Slovenska, tí v roku 2018 predstavovali podiel 10 % v rámci jednodňových turistov v Poľsku a v číselnom vyjadrení to je 6,8 milióna osôb, čo je takmer o 4 % viac ako v roku 2017," konštatoval zastupiteľský úrad.

Podľa Hlavného štatistického úradu Poľskej republiky v roku 2018 krajinu navštívilo celkovo 19,6 milióna turistov na viacdňovú návštevu, čo je o 7,4 % viac než v roku 2017. "K tomu je potrebné prirátať ešte jednodňových turistov, ktorých počet v roku 2018 narástol na 66,3 milióna," dodalo politicko-ekonomické oddelenie.

Aj keď na Slovensku, podobne však ako v Česku, nie je zahraničná kancelária Poľskej organizácie cestovného ruchu, každoročne sa zúčastňuje veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave. V rámci výstavných stánkov sa v nich prezentujú regionálne organizácie cestovného ruchu z vybraných poľských miest alebo regiónov. Rozvoj cestovného ruchu je dôležitou súčasťou aktivít Euroregiónu Tatry, uzatvára veľvyslanectvo.