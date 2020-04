Správny chlapík Robert Redford: Zaujal ako herec, ale aj neodolateľnou charizmou

Málokto si v Hollywoode vydobyl takú nezničiteľnú povesť ako Robert Redford (82).

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Nielen svojím herectvom a režisérskym umením, ale i ľudskosťou a charizmou.

Narodil sa 18. augusta 1936 v Kalifornii v meste Santa Monica. Jeho otec bol pôvodne mliekarom, neskôr sa z neho stal účtovník v ropnej spoločnosti. Mama mala zmysel pre krásu a umenie a bola to práve ona, kto doviedol syna na umeleckú dráhu. „Ona vždy stála za mnou. Verila, že vo mne niečo je, a že to nakoniec so mnou dopadne o. k.,“ vyznal sa. Úspechov svojho blonďavého syna sa však nedožila, zomrela vo veku 40 rokov, keď mal Robert len osemnásť.

Divoké roky

Najprv to vyzeralo, že z Redforda bude športovec. V roku 1954 získal štipendium na univerzite v Colorade ako hráč bejzbalu, mal vraj veľký talent ako nadhadzovač. Lenže ako ľahko sa na školu dostal, tak rýchlo z nej aj vyletel. Viac ako štúdium ho zaujímali chľastačky s kamarátmi. Otvoriť galériu VŠETCI PREZIDENTOVI MUŽI: V politickom trileri hral s Dustinom Hoffmanom. Zdroj: msdb

Bolo to práve v čase, keď prišiel o milovanú mamu. Čiže je pochopiteľné, že škola bola na samom kraji jeho záujmu. „Stal som sa ročníkovým ožranom a vyletel som skôr, ako som na školu mohol začať chodiť,“ priznal pre magazín People. Po vyhadzove z výšky študoval maliarstvo a dostal sa až na prestížnu Americkú akadémiu dramatických umení vNew Yorku.

Prvé roly

V New Yorku začal aj svoju hereckú kariéru. Najprv v divadle a v televízii. Prvú rolu na Broadwayi dostal v roku 1959 a o rok na to sa už začal objavovať v menších úlohách v televíznych seriáloch. Medzi známe patria Maverick, Perry Mason či Alfred Hitchcock predstavuje...

Už v roku 1962 získal svoju prvú nomináciu na najprestížnejšiu televíznu cenu Emmy. Keďže mal takto dobre našliapnuté, bolo len otázkou času, kedy si talentovaného fešáka všimne filmový Hollywood.

Sundance Kid

Vo filme debutoval v roku 1960 v snímke Tall Story, kde hlavnými hviezdami boli Anthony Perkins a Jane Fonda. V roku 1962 ho obsadili do filmu War Hunt, ktorého dej sa odohráva v posledných dňoch Kórejskej vojny.

Prvým väčším úspechom bol western Štvanica (1966), ale prelomovým v jeho kariére sa stal ďalší western Butch Cassidy a Sundance Kid (1969) o dvojici banditov, ktorí prepadnú vlak. Práve tento film z Redforda spravil hviezdu, ktorá potom mohla rásť ďalej. Pritom nebyť Paula Newmana, ktorý už bol vtedy uznávanou hviezdou a mal o 12 rokov viac ako on, všetko mohlo byť inak...

„Štúdio 20th Century Fox ma v tom filme nechcelo. A robili všetko preto, aby ma z neho dostali. Myslím, že to boli Paul Newman, scenárista William Goldman a režisér George Roy Hill, ktorí sa za mňa postavili. Najviac sa do toho obul Paul. Keď sme sa stret­li, bol veľmi srdečný a povedal: Spravím to s Redfordom! Bolo to gesto, ktoré som mu nikdy nezabudol. A potom sa z nás stali počas nakrúcania skutoční priatelia. To priateľstvo sa neprenieslo len do nášho ďalšieho filmu, ale aj do našich osobných životov,“ povedal v rozhovore pre rádio Fresh Air. K tomuto filmu ešte jedna pikoška. Redford mal pôvodne hrať Butcha Cassidyho a Newman Sundancea Kida. Film sa mal volať Sundance Kid a Butch Cassidy, ale nakoniec názov prehodili.

Rola „správnych“ zlých chlapcov prischla Redfordovi ako vyšitá. Ako sám priznal, vždy chcel byť tak trochu zlý chlapec. „Už od detstva ma lákala predstava byť mimo zákona. Nechcel som priamo porušovať zákony, ale tiež som ich nechcel veľmi dodržiavať, čiže som to mal stále v hlave. Keď som bol veľmi mladý, dostal som sa touto cestou do problémov. Nie hrozných problémov, ale zase boli dostatočne veľké. Už som z toho vyrástol,“ priznal v jednom rozhovore.

Aktivista

Medzi ďalšie nezabudnuteľné Redfordove filmy patria napríklad úspešný western Jeremiah Johnson (1972), gangsterka Podraz (1973), v ktorej si opäť zahral s Newmanom, Veľký Gatsby (1974), Tri dni Kondora (1975), Elektrický jazdec (1979), Brubaker (1980) či romantický film Spomienky na Afriku (1985).

Jedným z jeho najuznávanejších filmov je dráma Všetci prezidentovi muži (1976). Spolu s Dustinom Hoffmanom hrali novinárov, ktorí zverejnili aféru Watergate, v ktorej išlo o odpočúvanie sídla Demokratickej strany republikánmi. Kauza nakoniec vyústila do rezignácie republikánskeho prezidenta Richarda Nixona.

Odvtedy má Redford aj v súkromí povesť umelca, ktorý nikdy nestojí bokom verejného a politického diania. V tomto smere mu už v mladosti otvoril oči pobyt v Paríži, kde videl, ako sa mladí ľudia zaujímajú o politiku, na rozdiel od prevažnej väčšiny Američanov. Ideovo herec vždy podporoval republikánskych kandidátov, ale napríklad tiež demokratického prezidenta Baracka Obamu. Bojuje za práva amerických Indiánov, LGBT komunity a tiež za prírodu. Otvoriť galériu RODINA: Syn James s manželkou Kyle a Redfordova dcéra Amy. Zdroj: getty images

Jeho odkazy svetu nemusia byť vždy prvoplánovo zrejmé, ale sú tam. Napríklad ako vo filme Tadiaľ tečie rieka (1992), ktorý je plný krásnych záberov na panenskú prírodu a rybačky v krištáľovo čistej horskej rieke. A mladučkého Brada Pitta, samozrejme. Film však museli nakrúcať inde, ako to bolo v pôvodnej knižnej predlohe, lebo tá „pravá“ rieka je dnes špinavá. „Pozrel som si ten film a uvedomil som si, že takto si rieky pamätám – čisté a priezračné. Dnes je ťažké nájsť rieku, ktorá nie je znečistená. Stojí za to zamyslieť sa nad tým. Je tam teda medzi riadkami skrytý odkaz. Pozri, aké krásne to bolo. A aké je to dnes,“ vysvetlil Redford, ktorý tento krásny a dojímavý film aj režíroval.

Aby sme nezabudli, Redford je fakt dobrým režisérom. Svoj prvý film režíroval v roku 1980 a volal sa Obyčajní ľudia. A hneď bol z toho Oscar! Vlastne jeho jediný, ak nerátame ešte jednu zlatú sošku za celoživotné dielo. Nominovaný na Cenu Americkej filmovej akadémie bol ešte za filmy Podraz (1973), Quiz Show (1994), za ktorý bol nominovaný nielen ako herec, ale aj ako režisér.

Tvrdí, že režisérstvo ho naučilo väčšej pokore ako herectvo. „Vďaka tomu mám ako herec s režisérmi oveľa väčšiu trpezlivosť.“ V jednom rozhovore si zavtipkoval: „Ako režisér by som takého herca, ako som ja, nemal rád. A ako herec by som nemal rád takého režiséra.“

Mecenáš

Skrátka, pre Redforda je film životom. Ako herec, režisér aj producent cíti zodpovednosť za to, aké filmy sa dostávajú k divákom. A on vie, že ak by to bolo iba otázkou peňazí a efektov, kvalitné umenie by si ľudia nikdy nepozreli.

V 70. rokoch kúpil v utahských horách lyžiarske stredisko Timp Haven a premenoval ho na Sundance – podľa filmovej postavy, ktorá mu priniesla slávu. Ako zarytý ekológ sa postavil proti viacerým investičným zámerom developerov v oblasti, za čo dostával aj anonymné vyhrážky smrťou.

V roku 1981 založil Sundance Institute, v rámci ktorého podporuje nezávislé filmy a založil tiež populárny filmový festival. Odvtedy má Redford povesť mecenáša nezávislých amerických filmov a dokonca sa mu podarilo rozbehnúť aj vlastný televízny kanál, kde sa vysielajú 24 hodín denne.

Dve ženy

No a čo súkromný život tohto správneho chlapíka strieborného plátna? Prvýkrát sa ženil ako mladý, v roku 1958 si vzal Lolu Van Wagenen, s ktorou mal štyri deti. Prvý synček Scott im zomrel ešte ako dvojmesačné bábätko na syndróm náhleho úmrtia dojčiat. Ďalej majú dcéry Shaunu a Amy a syna Jamesa. Hoci manželstvo vyzeralo ako ukážkové a dlho aj bolo, nevydržalo. Robert a Lola sa rozviedli v roku 1985.

Po toľkých spoločne prežitých rokoch nedokázal na svoju prvú ženu zanevrieť. „Stále sa máme veľmi radi, sme veľkí kamaráti. Nikdy som nechcel byť jedným z tých rozvedených prípadov v šoubiznise – je to také predvídateľné! Chcel som dokázať, že manželstvo môže vytrvať a všetci sa mýlia, ale nedokázal som to,“ kajal sa herec.

V roku 2009 sa znova oženil so svojou dlhoročnou partnerkou, nemeckou maliarkou Sibylle Szaggars a svadbu mali v Hamburgu.

Zbohom!

Vlani Redford oznámil koniec svojej hereckej kariéry. Film The Old Man & the Gun (Gentleman so zbraňou) má byť jeho posledný film. „Viete, nemôžem to robiť večne, veď to robím od svojich 21 rokov. A keď je z vás osemdesiatnik, poviete si: Hej, to stačí!“ Herectvo teda zavesil na klinec, ale s filmovým priemyslom nekončí. Režírovať a produkovať filmy má ešte v pláne. A robí to dobre.

Jeho naj filmy