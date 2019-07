Matka prehovorila o posledných momentoch svojej dcéry († 14): Zničujúce slová umierajúceho dievčaťa

Nešťastná matka odhalila posledné momenty jej umierajúcej dcéry.

Mladej Liberty Schurer z Buckinghamshire bola diagnostikovaná agresívna forma rakoviny holennej kosti - Ewingov sarkóm, keď mala 13 rokov. Jej mama Karen bola po jej boku počas trvania celej chemoterapie, informuje portál The Sun. Slová, ktoré nevyliečiteľne chorá Liberty vyslovila, donútili jej matku k odhodlaniu, vzdať svoje dcére hold.

Karen si uvedomila, že niečo nie je v poriadku v septembri 2015, keď mala Liberty 12 rokov. Dievča bolo práve na kurze stepovania so svojou staršou sestrou Oliviou, keď pocítila bolesti v ľavej nohe. Karen a jej manžel Darren, si najskôr mysleli, že je to len natiahnutý sval. "Tá bolesť v nohe jej mizla a znova sa objavovala, ale nikdy nevynechala ani jeden deň zo školy. Dokázala dokonca chodievať na súťaže v stepe," povedala mama. "Niektoré noci sa však kvôli bolesti budila a priznala sa mi, že takmer vôbec nespala. Lekár to po vyšetreniach zhodnotil ako bolesti z rastu kostí," spomínala.

V septembri 2016, vzali rodičia Liberty k súkromnému lekárovi, po tom čo sa neustále sťažovala na bolesť v nohe. Ten rodinu poslal na vyšetrenie do nemocnice Wexham Park, kde sa dozvedeli príšerné správy. Liberty musela podstúpiť biopsiu, kvôli podozreniu na nádor alebo infekciu kosti. Výsledok biopsie prišiel deň po jej 13. narodeninách. "Konzultant, onkológ a doktor sedeli pred nami a už len z ich smutných pohľadov sa dalo vyčítať, aké zlé to je," spomínala nešťastná žena. Konzultant potvrdil, že jej dcéra má rakovinu. "Ja tú rakovinu porazím," povedala vtedy Liberty, zatiaľ čo jej mama plakala.

Nasledovali ťažké týždne chemoterapie, kedy Liberty vypadali dlhé hnedé vlasy a mihalnice. Do februára 2017 absolvovala 6 kôl chemoterapie a 9-hodinovú operáciu na záchranu jej končatiny. Liberty bola potom veľmi slabá, musela ostať v nemocnici, kde prišli ďalšie zlé správy. Lekári objavili nový nádor. Testy neskôr potvrdili, že sa rakovina rozšírila po celom tele. "Rakovina bola v tom momente už nevyliečiteľná. Jej stav sa zhoršoval veľmi rýchlo, no snažili sme sa ešte chodievať na výlety a dokonca sme jej kúpili šteniatko."

Predtým ako Liberty zomrela, jej rodičia usporiadali narodeninovú oslavu. "Prišli všetci jej priatelia. Všetci tušili, že je to vlastne rozlúčka," dodala. "Ľudia na mňa zabudnú," povedala tesne pred smrťou Liberty svojej mame. Karen svoju dcéru uistila, že sa to nestane a založila v jej mene charitu na výskum Ewingovho sarkómu, ktorá nesie názov Liberty's Legacy.

Bojovníčka umrela 11. októbra 2017 a jej rodina už vyzbierala okolo 300 000 eur, ktorými priamo financuje výskum. "Nikdy na našu krásnu dcéru nezabudneme," dodala Karen.