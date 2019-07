Krutá rana osudu: Alfiemu zistili leukémiu pár dní po tom, ako jeho otec ukončil liečbu

Bábätku diagnostikovali leukémiu len niekoľko dní po tom, ako jeho otec ukončil liečbu podobného typu rakoviny krvi. Malý chlapček Alfie Webb trpí akútnou myeloidnou leukémiou (AML) od začiatku novembra. V tom čase mal ešte len 10 mesiacov.

AML je typ rakoviny krvi, ktorý je bežný u osôb starších ako 60 rokov. Portál Foxnews uvádza, že hrozná diagnóza prišla len 9 dní po tom, ako jeho 27-ročný otec Ollie Webb dobojoval so zákernou rakovinou krvi nazývanou Hodgkinov lymfóm.

„Keď sme sa dozvedeli, že Alfie má leukémiu, bol to pre nás obrovský šok a totálne nás to zničilo. Alfieho otec ešte len teraz skončil liečbu a do budúcna nie je úplne isté, či bola úspešná. V tej chvíli som nevedela, či budú obaja v poriadku,“ vyjadrila sa Alfieho mama Saffron Webb.

Alfie ukončil chemoterapeutickú liečbu, ale stále nosí centrálny venózny katéter, ktorý sa používa na podávanie chemoterapie pre prípad, že by ju ešte potreboval. Jeho rodina z anglického mesta Ely v Cambridgeshire tiež povedala, že pravdepodobne bude potrebovať transplantáciu kmeňových buniek, aby nad rakovinou zvíťazil a zabránil jej návratu.

Spočiatku bol Alfie len chorľavý a mal zvýšenú teplotu, po niekoľkých dňoch sa však jeho mama rozhodla zavolať sanitku. Najskôr si lekári mysleli, že Alfie má meningitídu, ale po ďalších testoch potvrdili diagnózu AML. „Bol to obrovský šok a zničujúci pocit pre celú rodinu. Alfie je veľmi silný malý chlapček, ktorý prekoná všetko, čo mu príde do cesty. Všetkých nás ohromuje,“ vyjadril sa jeho otec Ollie, ktorý pracuje ako elektrický inžinier.

Alfie strávil v nemocnici šesť mesiacov, musel si pretrpieť štyri cykly chemoterapie a časté krvné transfúzie. „V nemocnici plakal pri dverách, pretože chcel ísť von. Keď bral chemoterapiu, bol pripojený na prístroj a nemohol sa hýbať. Jediné, čo chcel, bolo odplaziť sa preč,“ hovorí matka Saffron. Vzhľadom na to, že chlapček má oslabenú imunitu a zvýšené riziko infekcie, môže byť pri ňom len veľmi málo ľudí. „V nemocnici chytil rôzne infekcie, a tak sme museli byť v izolovanej miestnosti bez okien a ďaleko od ostatných pacientov. Strávili sme tam dokonca aj Vianoce. Vtedy sme sa obliekli za elfov, aby sme ho aspoň trošku potešili, ale určite to pre neho neboli pravé prvé Vianoce,“ vyjadrila sa Saffron.

Rodičia teraz naliehajú na ľudí, aby sa prihlásili ako potenciálni darcovia kmeňových buniek, pretože v súčasnosti pre Alfieho vhodný darca nie je. Ollie tvrdí, že je nevyhnutné, aby sa množstvo darcov v registri zvyšovalo a aby sa darovanie kmeňových buniek dostalo do povedomia ľudí. Pomôže to nielen Alfiemu, ale aj tisícom ďalších ľudí.

Alfieho 52-ročná babička Karen Millerová vedie charitatívnu organizáciu Anthony Nolan a doteraz sa vďaka nej zaregistrovalo viac ako 140 potenciálnych darcov kmeňových buniek.