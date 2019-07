Manželmi boli 71 rokov: To, čo sa stalo dvanásť hodín po smrti starčeka, nemohla byť náhoda

Herbert DeLaigle († 94) a Marilyn Frances DeLaigle († 88) zomreli v nemocnici v meste Waynesboro (Georgia).

Ako informuje DailyMail, Herbert zomrel o 2:20 v noci a jeho manželka Marilyn zomrela presne o dvanásť hodín po ňom. Zdrvená rodina už dala manželom poslené zbohom.

Pár sa zoznámil v kaviarni v meste Waynesboro v roku 1947. Práve tam pracovala Marilyn. "Videl som ju chodiť hore-dole, hore-dole a páčila sa mi," povedal Herbert. "A potom som jedného dňa nabral odvahu spýtať sa jej, či by so mnou niekedy nezašla von." Na prvé rande šli do kina a o rok na to ju požiadal o ruku.

Pár prežil spolu 6 rokov v Nemecku, kde Herbert slúžil počas druhej svetovej vojny. Neskôr bol povolaný aj do Vietnamu a po 22 rokoch služby odišiel do dôchodku.

Manželia mali šesť detí, šestnásť vnúčat, 25 pravnúčat a dokonca 3 prapravnúčatá.