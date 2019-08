Človek bez nej nevie existovať, čo ale tvrdí veda: Aké je tajomstvo lásky?!

Ako vzniká láska? Dá sa vyvolať? Ak budem ľúbiť, začne aj druhá strana ľúbiť mňa?

Ktovie, či na svete žije človek, ktorý o tomto nikdy nerozmýšľal. Obvykle si predstavíme zatrasenie zemou pod nohami, výbuch všetkých zmyslov, chuť lietať a neukojiteľnú potrebu byť spolu. Takéto bláznivé zamilovanie je nádherná, nie však jediná cesta k láske.

Podľa Dany Šedivej, odborníčky na lásku, sa k láske dá aj prepracovať: „S človekom, s ktorým nám je dobre, máme si čo povedať, navzájom zrkadlíme svoje emócie, postoje a názory, je uľahčené pripútavanie, vytvárame si k nemu väzbu.“ To všetko je sprostredkované účinkom oxytocínu. Uvoľňovanie tohto hormónu nám navodzujú ľudia, ktorí sa k nám správajú priateľsky a podporne.

Oxytocín znižuje hladinu stresových hormónov. Od sympatií a priateľstva, ktoré nám prináša hrejivé pocity spolupatričnosti a porozumenia, je za určitej konštelácie blízko k láske. „V minulosti bolo mnoho sobášov dohovorených, mnohé z nich sa časom prepracovali k skutočnej láske práve týmto spôsobom,“ vysvetľuje Šedivá.

Fungovanie lásky podľa vedy

Z odborného hľadiska je láska biologickým kokteilom. Základom je oxytocín - hormón blízkosti. Oxytocín sa vylučuje pri dotykoch, bozkoch a hladení, drží pár pohromade. Dokonca má podporný účinok pri hojivých procesoch. Aj vďaka nemu sa o milovaného partnera zaujímame a staráme podobne ako o dieťa...

Oxytocín spúšťa uvoľnenie dopamínu a endogénnych opiátov, ktoré v nás vyvolávajú pocit šťastia, pohody a spokojnosti. Látka podobná amfetamínu sa vylučuje pri zamilovaní a jej tvorba môže pretrvávať roky.

U zamilovaného páru klesá sérotonín, jeho nízka hladina je spojená aj s pocitom hladu a s agresivitou, v prípade lásky je to transformované do „hladu po milovanej osobe“, takzvaný „hlad kože“ – túžba fyzicky sa dotýkať milovanej osoby. U žien stúpa pri zamilovanosti testosterón, ktorý je motorom sexuality, u mužov, naopak, klesá, čo má antiagresívny efekt a zvyšuje potrebu byť v blízkosti milovanej ženy.

Syndróm zlomeného srdca

Podľa sexuologičky Dany Šedivej ide o zlomenie oxytocínového puta. Ak nás opustí, alebo zradí človek, ktorého milujeme, otrasie to našou dôverou vo svet a pocitom bezpečia. V mozgu sa tiež aktivujú centrá, ktoré sú zodpovedné za telesnú bolesť. Takže zrada či rozchod nás môže ničiť nielen psychicky, ale aj fyzicky.

Najsilnejšia je materinská

Materinská láska je biologická nevyhnutnosť. Najviac oxytocínu sa vyplavuje v organizme ženy pri pôrode a dojčení. Funkciu niektorých oxytocínových receptorov zvyšuje ženský hormón estrogén. Na prežitie dieťaťa je nevyhnutné, aby si matka k nemu bleskovo vytvorila silnú citovú väzbu. Matka je tá, ktorá dieťa vynosí, porodí, dojčí...

Iba minimum matiek opustí svoje dieťa. Je dokázané, že takúto väzbu si k dieťaťu vytvára aj otec, rovnako ako u ostatných cicavcov, ktoré žijú v pároch. Aj otcovská láska je u ľudí biologicky fixovaná, i keď nie tak bezpodmienečne ako materinská láska.

Láska, ktorou nás zahŕňala mama, keď sme boli malí, potom ovplyvňuje celý náš život. „To, ako dokážeme milovať, teda pripútať sa k osobe, závisí od našich najranejších zážitkov v detstve,“ pripomína sexuologička Dana Šedivá.

„Detstvo v bezpečnom milujúcom prostredí, plné opatery a ľudského tepla v nás vytvára pozitívne nastavenie voči okoliu. Naopak, ak dieťa zažíva v detstve agresívne prejavy, nedostatok lásky či odlúčenie, vyvoláva to neistý pohľad na seba i okolie, čo sa negatívne premieta aj do schopností nadviazať vzťahovú väzbu v budúcnosti – nielen vo vzťahu s partnerom, ale aj s vlastnými deťmi.“

Afrodiziaká

Afrodiziakum je v širšom slova zmysle účinná látka, ktorá zvyšuje sexuálnu chuť. Malo by pomôcť odbúrať zábrany bez toho, aby sa človek cítil omámený. Okrem toho by malo zvýšiť vzrušenie a výkonnosť. Často sú to bežne dostupné potraviny a koreniny. Majte na pamäti, že neexistuje zázračný elixír sexuálnej žiadostivosti a výkonnosti. Nie nadarmo sa hovorí, že najerotogénnejšou zónou je mozog. Ani všetky afrodiziaká sveta nenahradia duševnú pohodu, dôveru a prirodzenú dávku túžby po partnerovi.

Čokoláda

Obsahuje kofeín a fenyletylamín, ktoré stimulujú centrálnu nervovú sústavu, a zvyšujú chuť na sex. Fenyletylamín náš mozog produkuje vo veľkom množstve, keď sme čerstvo zamilovaní.

Med

Viete, prečo sa obdobiu tesne po svadbe hovorí „medové týždne“? Už spôsobom svojho vzniku patrí med medzi symboly rozmnožovania. Okrem toho je bohatý na bór, ktorý reguluje funkciu pohlavných hormónov.

Cesnak

Obsahuje látky podporujúce organizmus a súčasne aj látky s afrodiziakálnymi účinkami, zároveň posilňuje spermie. Cesnak je však pre svoju arómu vhodný len v jedinej situácii – ak na jeho konzumáciu presvedčíte aj protistranu.

Zeler

Ako afrodiziakum zeler užívali už starí Egypťania aj napriek jeho pomerne nevábnej chuti. Používa sa tradične aj ľudovými liečiteľmi nielen na liečenie poruchy erekcie. Obsahuje fytoandrogény, ktoré majú podobné účinky ako mužský testosterón.

Guarana

Patrí medzi osvedčené a povzbudzujúce afrodiziakum. Dôležitou látkou tejto potraviny je úplne rovnaký kofeín, aký sa nachádza v káve, uvoľňuje sa však pomalšie. Najzaujímavejšou zložkou je však baranin, ľahko halucinogénny druh rastlinného oleja.

Granátové jablko

Ovocie bohyne lásky je nabité antioxidantmi, ktoré zlepšujú tok krvi, a tým zvyšujú sexuálnu citlivosť. Džús z granátového jablka dokonca zlepšuje potenciu u mužov trpiacich erektilnou dysfunkciou.

Čili

Dobre okorenené jedlo vo vás môže vyvolať pocit sily, energie a chuti na sex. Kapsaicín spôsobí prekrvenie celého tela vrátane pohlavných orgánov. Ostrá chuť vás zahreje, zvýši srdcovú frekvenciu a spustí uvoľňovanie endorfínov, ktoré navodia dobrú náladu. Dajte si pozor, kapsaicín páli na pokožke. To partner nemusí prijať s nadšením.

Ustrice

Najčastejšie sa konzumujú surové a také vraj aj majú afrodiziakálne účinky. To môže niekoho odradiť. Ustrica obsahuje napríklad vápnik, jód, sodík, draslík, železo a vitamíny. Ustrice majú nadmerne vysoký obsah zinku, ktorý stimuluje produkciu spermií a reguluje činnosť pohlavných hormónov. Pozitívny vplyv ustríc na libido je podložený mnohými vedeckými štúdiami.

Ženšen

Jedna z najslávnejších rastliniek na svete, s ktorou má ľudstvo skúsenosti už viac ako 5 000 rokov. Jej koreň zlepšuje funkčnosť pohlavnej sústavy. Preukázateľne lieči impotenciu a zvyšuje sexuálny pôžitok, zároveň dodáva energiu, zlepšuje náladu a zvyšuje apetít. V Číne ho považujú za elixír mladosti a všeliek. Bohatí Ázijci nosili ženšen zavesený na krku a cmúľali ho pred pohlavným stykom.

Špargľa

Neobsahuje takmer žiadne kalórie, ale množstvo minerálnych látok a vitamínov. Podľa Kámasútry ako afrodiziakum podporuje sexuálnu chuť. V minulosti bola dokonca pre svoju povesť afrodiziaka zakázaná rehoľnými sestrami v penziónoch na výchovu mladých dievčat. Špargľa obsahuje vitamín C, kyselinu listovú a jej konzumáciou doplníme vitamíny E, B1 a B2, železo, vápnik a draslík. Bohužiaľ, jedno špargľové jedlo sa na erekcii neprejaví. Na druhej strane, receptov je plný internet, stačí pohľadať.

Najkrajšie slová o láske

Kurt Cobain

Lepšie zhorieť, než vyhasnúť!

Plínius

Láska je jediná hazardná hra, do ktorej musíme vložiť všetko, aby sme vôbec mohli začať hrať.

Dr. James C. Dobson

Nevezmi si človeka, o ktorom si myslíš, že s ním môžeš žiť. Vezmi si toho, o ktorom si myslíš, že nemôžeš žiť bez neho.

Neznámy autor

Milovať znamená stráviť celý život s niekým, koho by ste najradšej zabili, ale nemôžete, lebo by vám za ním bolo smutno.

Miroslav Válek - Jesenná láska

Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi,

no ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi.

Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá,

poznala príliš neskoro, ako ho mala rada.

Prvý list apoštola Pavla Korinťanom - kapitola 13

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne.

Ja sladké túžby, túžby po kráse

spievam peknotou nadšený,

a v tomto duše mojej ohlase

svet môj je celý zavrený;

z výsosti Tatier ona mi svieti,

ona mi z ohňov nebeských letí,

ona mi svety pohýna;

ona mi kýva zo sto životov:

No centrom, živlom, nebom, jednotou

krás mojich moja Marína!