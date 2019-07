Richarda zatkli v Mali, zostal bez dokladov: Prípad sa pohol, väzeň sa vracia domov

Neuveriteľný príbeh! Richarda Čecha (45) zatkli v africkom Mali a vo väzení strávil viac ako 2 roky. Po prepustení zostal bez dokladov a podľa jeho slov sa nevedel dostať domov. Až po zverejnení článku v Novom Čase sa úrady rozhýbali a ťažko skúšaný Slovák sa môže opäť vrátiť.

Richard (45) má dobrodružnú povahu, a preto sa ešte v roku 2016 rozhodol obísť čierny kontinent na bicykli. Strastiplnú cestu naprieč Afrikou, počas ktorej mu niekoľkokrát ukradli bicykel, nedobrovoľne ukončil v hlavnom meste Mali Bamaku. Tam ho priamo na ulici 31. januára 2017 zatkli

„Na slobodu som sa dostal po viac ako dvoch rokoch 5. júna 2019 s tým, že ma prevzala polícia, ktorá ma ešte zadržiavala 10 dní a potom ma prepustili s dokumentom, že prokurátor Mali ma uznal za nevinného,“ uviedol Richarrd a dodal, že pri zatýkaní prišiel o všetky doklady, ktoré boli rozhádzané po celej ulici.

Tri týždne po prepustení sa snažil dostať prostredníctvom holandskej ambasády domov, no celá záležitosť sa pohla až vtedy, keď bol uverejnený článok v Novom Čase. „Obdržal som dokumenty pre vycestovanie. Chcel by som sa vám poďakovať za to, že ste to uverejnili, bolo to potom rýchle. Škoda, že som vás nekontaktoval skôr, asi by som tu netrčal tak dlho,“ podelil sa o svoju radosť Richard, ktorý už rieši s rodinou letenku domov.

Naše ministerstvo zahraničných vecí však tvrdí, že so Slovákom boli v kontakte a intenzívne mu pomáhali. „Zastupiteľský úrad v Nigérii v spolupráci so Zastupiteľským úradom členského štátu EÚ v Mali poskytol potrebnú konzulárnu asistenciu,“ vysvetlil vedúci tlačového oddelenia Juraj Tomaga.

Prečo ho zatkli

Po zatknutí Richard údajne nerozumel, čo mu orgány v Mali kládli za vinu. O jeho prípad sa po našom zverejnení zaujímal aj spevák Ibrahim Maiga, ktorý v Mali žije a podarilo sa mu dostať k informáciám, ktoré ozrejmujú príčiny jeho väzby. „Nebezpečne sa priblížil k prezidentskému palácu, na čo mal byť aj upozornený,“ prezradil Maiga s tým, že v krajine je výnimočný stav a tieto strategické miesta sú tabu aj pre miestnych, nieto ešte pre turistov, ktorí sú pod prísnym dohľadom policajných zložiek.

O mužoch zákona vie svoje aj ďalší Slovák žijúci v Mali, na Slovensku odsúdený bývalý príslušník SIS Ľuboš Kosík. „O Kosíkovi som len počul, vraj tam bol deň predo mnou 4. 6. 2019, ale osobne som sa s ním nestretol,“ dodal.

Mali