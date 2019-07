Richard prežíva hororové chvíle v Mali: Pomôžte mi, neviem sa dostať domov!

Bez dokladov a odkázaný na pomoc miestnych obyvateľov! V takejto situácii sa ocitol Slovák Richard Čech (45), ktorého podľa jeho slov bezdôvodne väznili v africkej krajine Mali viac ako dva roky.

Potom, čo ho prepustili a prokurátor ho mal uznať za nevinného, sa snažil dostať k svojim dokladom. Keďže v tejto krajine nemá Slovensko zastupiteľský úrad, pomoc mu mali ponúknuť Holanďania, ktorí ho však vraj nútia podpísať, že je ich občanom. Ako rieši situáciu naše ministerstvo zahraničných vecí?!

Zúfalý Richard kontaktoval redakciu Nového Času počas tohto víkendu a vyrozprával nám príbeh, ktorý naozaj vyráža dych. Ako turista sa rozhodol ešte v roku 2016 prejsť Afriku na bicykli. V júli toho roku vstúpil do Maroka a postupne sa dostal do Bamaka, hlavného mesta Mali. Počas strastiplnej cesty mu niekoľkokrát ukradli bicykel.

To najhoršie však prišlo 31. januára 2017, keď ho v Mali pre neho z neznámych príčin zatkli údajne preto, aby zistili, či neohrozuje bezpečnosť štátu. „Na slobodu som sa dostal po viac ako dvoch rokoch 5. júna 2019 s tým, že ma prevzala polícia, ktorá ma ešte zadržiavala 10 dní a potom ma prepustili s dokumentom, že prokurátor Mali ma uznal za nevinného,“ povedal vo svojej spovedi Richard a dodal, že pri zatýkaní prišiel o všetky doklady, ktoré boli rozhádzané po celej ulici.

Nevie sa dostať domov

Polícia Richardovi sľúbila, že doklady nejako pohľadajú, ale nakoniec sa nenašli. Muži zákona zúfalému Slovákovi dokonca poskytli peniaze a obuv, keďže dva roky nemal ani topánky. „Teraz bývam u priateľa, sestra mi posiela peniaze,“ dodáva Slovák s tým, že mu bolo odporučené, aby kontaktoval holandské veľvyslanectvo.

„Tam mi dali podpísať papiere, že som holandský občan a že som nikdy nestratil holandskú národnosť, čo som odmietol, ja nemôžem zaprieť slovenskú národnosť,“ vysvetlil, prečo nepodpísal dokumenty, ktoré by ho mohli dostať domov. V Mali v súčasnosti pobýva aj na Slovensku odsúdený Ľuboš Kosík, s týmto mediálne známym Slovákom sa Richard doteraz nestretol. „O Kosíkovi som len počul, vraj tam bol deň predo mnou 4. 6. 2019, ale osobne som sa s ním nestretol,“ dodal.

Ministerstvo o prípade vie

Richard kontaktoval aj naše úrady, ktoré už o prípade vedia a tvrdia, že v tejto veci intenzívne pracujú. „Riešime otázku návratu do SR prostredníctvom inštitútu konzulárnej ochrany nezastúpeného občana členského štátu EÚ, pričom očakávame väčšiu kooperatívnosť zo strany nášho občana,“ povedal pre Nový Čas vedúci tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí Juraj Tomaga.

Medializáciou chce vystrašený Slovák požiadať, aby jeho prípad riešil rýchlejšie, krajinu, kde ho mali 2 roky bezdôvodne väzniť chce čo najrýchlejšie opustiť. „Pomôžte mi, aby som sa dostal domov,“ uzavrel.

Takéto zatknutie je bežné

Ibrahim Maiga, spevák a obyvateľ Mali Otvoriť galériu Ibrahim Maiga Zdroj: anc

- Takýto prípad zatknutia sa mohol stať, hoci nemôžeme vylúčiť ani to, či sa dotyčný nezaplietol do nejakej špinavosti. Ale každý cudzinec, či sem ide ako dobrodruh, alebo obchodník, tak ho preveria, či nie je nejaký špión. A to preverovanie trvá rôzne. Ten človek, ktorého zatvoria, si nemôže ani zatelefonovať rodine alebo advokátovi. Krajinu riadia Francúzi a tí neveria cudzincom. Je čudné, že sa ešte nedostal k dokladom, na to je naše zastupiteľstvo v Nigérii, kde je človek, ktorý ho má navigovať.