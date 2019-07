Dallas v Sobranciach, Eva našla vo svojej pivnici ropu: Namiesto snívania o miliónoch problémy

Bude z nej milionárka, alebo sa bude musieť odsťahovať? Pani Eva (65) našla v pivnici v Sobranciach presakovať tmavú látku.

Upozornila úrady, ktoré zistili, že ide o prírodnú zložku ropy. Nevídaný úkaz zaznamenali jej susedia s pivnicami, rovnako aj v ostatných častiach mesta. Miestne úrady preto varovali obyvateľstvo, aby sa vyhli užívaniu vody z ich studní na záhradkárske účely alebo do bazénov. A kým ropná látka v Sobranciach presakuje z podzemia do pivníc, hneď za hranicami s Ukrajinou pripravujú ropné spoločnosti prieskumné vrty.

Eva (65) si do pivnice nechala nainštalovať vodné čerpadlo pre problémy so spodnou vodou. Po čase sa prístroj upchal a prestal fungovať. Keď ho v apríli vytiahla, bol zalepený čiernou hmotou. Spočiatku sa domnievala, že ide o časť roztopenej izolácie. Keďže hmoty neprestávalo pribúdať, alarmovala úrady, no odborníci si nevedeli vysvetliť, čo je za tým.

Neskôr dostala z Okresného úradu informáciu, že vo svojej pivnici jej presakuje prírodná zložka ropy. „Známi si z toho robia srandu, že budem milionárka. No mňa zaujíma niečo iné. Chcem vedieť, čo mi hrozí a či je tu vôbec bezpečné bývať. Teraz ku mne nemôžu chodiť ani moje 4 vnúčence,“ hovorí pani Eva. Tá prišla aj o svoju úrodu, ktorej sa dobrovoľne zbavila, keďže ju polievala vodou zo studne.

Ekologický problém?

Prípadom sa už zaoberá aj sobranecký okresný úrad, ktorý odobraté vzorky zaslal na rozbor a vyhodnotenie spoločnosti Nafta. Podľa prednostu úradu Boleslava Leša sa potvrdila prítomnosť prírodnej látky, konkrétne asfalto-bitúmenovej zložky ropy. „Ide o spontánny prienik, čo pre nás môže znamenať aj ekologický problém,“ uviedol Lešo. Pre potenciálne nebezpečie hroziace obyvateľstvu preto zvolal aj pracovné stretnutia so zástupcami samosprávy, okresného úradu a inšpektorov životného prostredia.

„Odporúčame obyvateľom Sobraniec, aby nevyužívali studňovú vodu na polievanie záhrad či plnenie bazénov, pretože môže byť kontaminovaná ropnými látkami,“dodal Lešo. Situácii na Zemplíne sa venuje aj Ministerstvo životného prostredia SR. Pre podozrenia z kontaminácie podzemných vôd odobralo vzorky aj zo siedmich obcí v okolí Sobraniec, ktoré nemajú zavedený vlastný vodovod.

Kúsok za slovensko-ukrajinskými hranicami je pritom situácia iná. Slovenský líder v prieskume a ťažbe uhľovodíkov spoločnosť NAFTA pokračuje v pries­kumných činnostiach na západnej Ukrajine. So spoločnosťou CUB Energy Inc. spolupracovala pri vybavovaní povolení na realizáciu prvých prieskumných vrtov v oblasti Užhorodu.

V oblasti Sobraniec, ktoré sú od pohraničného ukrajinského mesta vzdialené 20 kilometrov, zatiaľ prítomnosť ropy neskúma. „V danej oblasti naša spoločnosť nemá prieskumné práva a nerealizuje geologický prieskum,“ reagovala hovorkyňa Nafty Martina Štecová.

Čo na to odborník?

Ivan Baráth zo sekcie geológie ministerstva životného prostredia po obhliadke domu pani Evy uviedol, že najprv je potrebné zistiť, či ide o priesak umelých látok, alebo je proces priesakov prirodzeným javom. Z pivničných priestorov prvej ohlasovateľky a tiež z dvoch ďalších miest preto odobrali prítomné ropné látky. „Pôjdu na detailnú analýzu alifatickej zložky a prítomných alkánových zložiek, na základe ktorých sa bude dať určiť príslušnosť týchto látok k prípadným prírodným zdrojom podobných látok na území Slovenska,“ povedal Baráth.