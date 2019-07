Danko o zmenách volebných pravidiel: Neodpustil si štipľavú poznámku na adresu exprezidenta Kisku

Parlament bude na jeseň pokračovať v zmenách volebných pravidiel pre politické strany.

V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda NR SR Andrej Danko s tým, že poslanci prijmú zákony s trestnoprávnym dopadom za porušovanie volebných pravidiel pri definovaní volebných podvodov. „Bude to pokračovanie zmien volebných pravidiel pre politické strany. Nebezpečenstvo konania exprezidenta Andreja Kisku pri kandidatúre bolo, že vo volebnej kampani porušil pravidlá volebnej kampane a dotkol sa verejnej funkcie. Nedodržal rozpočet kampane a stal sa prezidentom. Každý má právo uchádzať sa o funkciu, ale keď sú stanovené zákonom pravidlá, že sa musí dodržať rozpočet a o štyri roky sa ukáže, že niekto podvádzal, tak napríklad v USA to má trestnoprávny dopad. Toto je u nás v plienkach,“ dodal šéf parlamentu.

Danko chce novelizovať napríklad Trestný zákon. „V Belgicku mi dali zaujímavú myšlienku, oni kontrolujú len víťaza volieb. Zasadne osobitná komisia. Tri mesiace sa monitorujú všetky kampane. Policajné komando robí evidencie všetkých výkazov a robí screenshoty v digitálnom priestore. Víťaz musí mať všetko do posledného centu v poriadku, inak sa nemôže ujať verejnej funkcie,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA.

Podľa Danka platíme daň za to, že sme prešli zo socializmu do trhového hospodárstva bez toho, aby sme takéto zákony novelizovali. Dnes preto máme problémy s novými volebnými fenoménmi, ako je internet či Facebook.

Parlament prvé zmeny volebných pravidiel schválil 27. júna v skrátenom legislatívnom konaní. Novelizoval sa zákon o volebnej kampani i zákon o politických stranách. Cieľom novely z dielne koaličných strán SNS, Most-Híd a Smer-SD bolo vytvoriť rovnaké súťažné podmienky pre politické strany a politické hnutia súperiace vo voľbách o hlasy voličov. Podľa koalície vo voľbách by sa mali politické strany uchádzať o dôveru voličov predovšetkým svojím programom, politickou činnosťou a cieľmi tejto činnosti a nie len vynakladaním finančných prostriedkov na volebnú kampaň využívaním moderných marketingových nástrojov a obchádzaním ustanoveného limitu na volebnú kampaň prostredníctvom tzv. tretích strán. Zákony budú platiť už aj pre volebnú kampaň do najbližších parlamentných volieb.