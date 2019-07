Ministerka Kalavská bojuje za reformu nemocníc: Po vyhrážkach odchodom dohoda s Ficom

Oddychová letná sezóna sa pomaly mení na politickú drámu.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (42) prišla v utorok popoludní do straníckej centrály Smeru za Robertom Ficom (54). Problémom sa stala pripravovaná stratifikácia nemocníc, ktorú expremiér napriek ročnému plánovaniu najskôr nepodporil. Kalavská sa v prípade stopky celého projektu vyhrážala demisiou.

Ministerka pred schôdzkou pripustila, že by zvážila demisiu, keby sa jej nepodarilo spustiť nové rozdelenie nemocníc. „Áno, zvážila by som to,“ povedala. Fico ju totiž pred časom vyzval, aby mu vysvetlila najväčšiu reformu zdravotníctva. V nej ide o rozdelenie zdravotníckych zariadení a ich špecializáciu. Fico však uviedol, že ak by existovalo riziko, že súčasťou stratifikácie môže byť rušenie nemocníc, tak si to rozhodnutie vyžaduje politické posúdenie.

Po schôdzke ministerka povedala, že s Ficom sa dohodli na tom, že reformu navrhnú ako ústavný zákon. „Aby sme mali podporu opozície aj koalície, aby sa nestalo, že táto reforma bude zastavená,“ povedala. Reforma by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať.