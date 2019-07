Ďalšie zarážajúce odhalenie po výpovedi Tótha: Vysokopostavený muž mal vynášať v Kočnerovej kauze

Vyšetrovanie okolo Mariana Kočnera prináša stále nové a nové zarážajúce odhalenia. Kto všetko bol zapletený do jeho káuz?

Podľa výpovede bývalého šéfa SIS Petra Tótha má špeciálny prokurátor Dušan Kováčik veľmi blízko k Norbertovi Bödörovi, ktorý je označovaný za oligarchu Smeru. Informáciu zverejnil portál aktuality.sk.

Kočner mal z basy posielať motáky práve spomínanému oligarchovi, aby mu pomohol na slobodu. Poslíkom správ bol Tóth, ktorý sa podľa svedectva prvýkrát stretol s Bödörom vlani v lete.

„Bödör mi povedal, že riaditeľ Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušan Kováčik síce mal na kontrole spis v trestnej veci zmeniek TV Markíza od prokurátora Jána Šantu a rád by prikázal, aby netrval na väzobnom stíhaní Mariana Kočnera, ale nemôže si to dovoliť, pretože Ján Šanta by okamžite zvolal tlačovú besedu a kontaktoval médiá,“ vypovedal Tóth.

Kováčik reagoval na svedectvo exsiskára a označil ho za nepravdivé. „Vždy som postupoval v súlade so zákonom, žiadnej nepovolanej osobe som neposkytol žiadne údaje z trestných vecí,” reagoval pre Aktuality.sk. Dodal, že ide o súčasť diskreditačnej kampane, ktorá má „živiť vo verejnosti falošný dojem o mojej neprofesionalite a neetickom správaní“.