Kuriózne potulky plaza v bratislavskom nákupnom centre: Neuhádnete, kam si to had gurmán namieril!

Podľahol svojim chuťovým pohárikom? Pracovníci jednej z potravinových prevádzok v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall prežili šok.

V prípravovni lahôdok sa im totiž naskytol pohľad na hada, ktorý sa plazil medzi regálmi. Mohla ho tam prilákať vôňa lákavých dobrôt. Jeho prítomnosť zaskočila zamestnancov, ktorí však zachovali rozvahu a chladnú hlavu. Utečenca vrátili do predajne zvierat, ktorá je v tesnej blízkosti. Nový Čas zisťoval, ako sa vlastne had dostal do potravín.

Nákupné centrá sú spájané s rôznymi atrakciami, ktoré tam prilákajú malých aj veľkých. Čitateľ Nového Času tam natrafil na plaza, ktorého by najradšej väčšina ľudí videla za sklom terária. „Počas umývania riadu vyliezol had spoza stola. Našťastie nebol v predajni, len v prípravovni,“ prezradil zaskočený čitateľ, podľa ktorého bol plaz pokojný a nechal sa chytiť do ruky. Bezprostredne po odhalení najdúcha vrátili do predajne SuperZoo, ktorá je v tesnej blízkosti potravinového reťazca. „Nemusí vám ublížiť, ale človek aj tak cíti strach,“ priznal čitateľ, ktorý na divoké stretnutie s plazom tak skoro nezabudne.

„Môj kolega chcel ísť domov, ale zľakol sa hada, a tak radšej nikam nešiel,“ dodal čitateľ, ktorý si nechce predstaviť paniku, aká mohla vypuknúť, keby sa plaz dostal na chodbu centra alebo do niektorého z obchodov. Podľa Ľubomíra Vidličku z Ústavu zoológie SAV, je veľmi pravdepodobné, že ide o užovku červenú. „Je to nejedovatý had, jeden z najbežnejšie chovaných druhov u nás. Pochádza zo Severnej a Strednej Ameriky. Veľmi často zo zajatia uniká,“ prezradil Vidlička.

Unikol zo susednej prevádzky Otvoriť galériu Hadia cesta viedla z predajne Super Zoo do lahôdok. Zdroj: aii

Kvetoslava Kirchnerova, hovorkyňa spoločnosti Billa

Pri pravidelnej kontrole a upratovaní našej predajne v obchodnom centre Bory Mall našiel náš zamestnanec v priestoroch zázemia užovku červenú. Tento had, ktorý nie je nebezpečný a ani jedovatý, unikol zo susednej prevádzky – obchodu s chovateľskými potrebami. Po náleze bol had ihneď vrátený do susednej prevádzky.

Užovka červená

Dĺžka života: 6 – 8 rokov vo voľnej prírode, 15 rokov v zajatí

Dĺžka: 1,2 – 2 m

Počet vajec: 10 – 30

Hmotnosť: 900 g (v dospelosti)

Stupeň ohrozenia: najmenej ohrozený