Veľký rival poriadne prekvapil: Nečakané slová na adresu Petra Sagana

Víťaz štrnástich etáp na Tour de France Marcel Kittel sa na tohtoročnej edícii "Starej dámy" objavil v civile a s mikrofónom televízie ARD v ruke.

Znamenitý nemecký šprintér pred deviatimi týždňami rozviazal kontrakt s tímom Kaťuša-Alpecin a od cyklistiky si dal bližšie nešpecifikovanú prestávku. "V Kaťuši sme prišli do bodu, keď naša ďalšia spolupráca bola už náročná. Najlepšie rozhodnutie bolo zastaviť to a osobne som šťastný zo slobody, ktorú teraz mám. Tour de France je dobrá príležitosť riešiť svoju budúcnosť a vidieť, aké mám možnosti. Zatiaľ to mám otvorené, rozhodnem sa až po Tour," uviedol Marcel Kittel v rozhovore pre RTVS.

Kittel bol od roku 2013 na Tour de France jedným z najvážnejších konkurentov Petra Sagana v rýchlych koncovkách etáp na rovine. Na 14 víťazstiev potreboval iba štyri súťažné účasti, v roku 2017 sa blysol piatimi etapovými prvenstvami. Rok predtým zasa skončil druhý v celkovej klasifikácii bodovacej súťaže, ktorú si rokmi takmer úplne podmanil práve Sagan. Aktuálne trojnásobný majster sveta útočí na zisk rekordného siedmeho dresu zelenej farby a darí sa mu. Po necelej prvej polovici pretekov na čele bodovacej súťaže má náskok 62 bodov pred Austrálčanom Michaelom Matthewsom.

"Táto Tour je pre Sagana dobrá. Keďže vie výborne prechádzať cez kopce, môže pozbierať množstvo bodov. Pre mňa je Peter jednoznačný favorit na zelený dres. Ak zostane zdravý a vyhnú sa mu pády, mal by opäť získať zelený dres," myslí si Kittel, držiteľ 89 triumfov v profikariére.

Pre nemecké médiá sa 31-ročný šprintérsky špecialista bližšie vyjadril k svojmu nečakanému odchodu zo súťažnej cyklistiky uprostred rozbehnutej sezóny. Pripomenul, že očakávania fanúšikov či šéfov tímov a reálna forma cyklistu sú často dva rozdielne svety. "Na špičkových športovcov je vyvíjaný obrovský tlak, a ten sa často verejnosťou podceňuje. Málokto vidí, koľko musí každý z nás investovať, aby sa dostal do vrcholnej formy. Náš šport je neobyčajne náročný nielen fyzicky, ale aj psychicky. Dlhé odlúčenie od domova, neustály stres, lebo sa od vás očakávajú maximálne výkony. S tým všetkým sa treba vyrovnať," uviedol Kittel pre Frankfurter Allgemeine Zeitung a ďalej pokračoval: "Ak chcete dať do toho sto percent, musíte byť v rovnováhe. A to vo všetkom, čo robíte. Ja som sa ocitol mimo tohto stavu a nevedel som to narýchlo zmeniť. Preto som si dal prestávku, aby som získal čas pouvažovať nad budúcnosťou."

Na otázku kolegyne z televízie ZDF, aké to je spoznávať cyklistiku z druhej strany barikády ako expert ARD, odpovedal: "Je to náročné. Zrazu som zistil, že cyklistika za cieľovou čiarou je permanentný pohyb, stres a veľa práce. Za tých 48 hodín, čo som na Tour v novej pozícii, som sa toho veľa naučil, stretol sa s mnohými fanúšikmi aj cyklistami a pozrel sa na to celé z druhej strany." Víťaz štyroch etáp na Giro d'Italia a päťnásobný šampión šprintérskej klasiky Schelderprijs zareagoval aj na pripomenutie, že o štyri mesiace sa stane prvýkrát otcom. Jeho životnou partnerkou je bývalá holandská volejbalistka Tess von Piekartzová. "Je to úžasný pocit a obrovsky sa teším zo všetkého, čo súvisí s narodením dieťaťa. Aj preto chcem svoje rozhodnutie o ďalšej kariére oddialiť možno až na november. Zatiaľ neviem, akým smerom sa uberiem," dodal Kittel.