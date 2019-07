Čo sa deje v Saganovom karavane? Fuj, cestoviny! Dajte mi radšej pivo...

Pre väčšinu jazdcov predstavujú najväčšie cyklistické preteky na svete neustály tlak a stres. To však nie je prípad nášho Petra Sagana (29). Večne dobre naladený fenomén potvrdzuje povesť šoumena deň čo deň.

Vyhrať etapu na prestížnych pretekoch Tour de France je pre mnohých cyklistov splnený sen. Pre Petra Sagana je to len ďalší z mnohých úspechov, ktoré dosiahol. Tomu zodpovedá aj jeho správanie. Prvé, čo Peťo spraví, keď po vyčerpávajúcej etape nasadne do tímového vozidla je, že vytiahne telefón. Je plný správ od priateľov či rodinných príslušníkov.

„Aj mŕtvi ľudia mi posielajú správy, keď vyhrám,“ neštítil sa čierneho humoru Sagan. Keď odloží telefón, príde na rad prvé jedlo. Doplniť energiu je mimoriadne dôležité. „Fuj, zase tie skur**né cestoviny! No tak to vám veľmi pekne ďakujem. Oveľa radšej by som si dal pivo,“ skritizoval kulinársky stereotyp.

„Peter je takýto neustále. Všetko ofrfle, aj keď vyhrá. Vždy je proste sám sebou,“ komentoval jeho správanie mediálny manažér Gabriele Uboldi. Trochu lepšiu náladu má Tourminátor v hoteli či v tímovom autobuse, kde sa s kolegami venuje rôznym aktivitám. Rád napríklad skladá Rubikovu kocku, alebo len tak posedáva a vtipkuje. Po víťaznej etape si dokonca večer môže vychutnať aj spoločný prípitok. So šampanským, bez piva. Šancí naň bude mať do konca Tour ešte niekoľko.