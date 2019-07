Brad Pitt slávi úspech v rozvodovom boji s Angelinou Jolie: Také niečo nezažil už tri roky

Dlho to vyzeralo, že Brad Pitt bude musieť veľmi prosiť, aby mu Angelina Jolie zverila deti aspoň na víkend.

Po rozchode totiž obvinila slávneho herca z alkoholizmu a užívania marihuany a tvrdila, že nie je schopný riadne plniť funkciu rodičia a môže ohroziť psychické zdravie detí. Brad si vstúpil do svedomia, začal abstinovať a dokázal, že je otcom nadmieru schopným a zodpovedným. Takmer po troch rokoch od rozchodu s Angelinou oslavuje obrovské čiastkové víťazstvo. Po dlhých troch rokoch smie stráviť leto so svojimi šiestimi potomkami.

Angeline sa to totiž veľmi hodí. Počas leta v Londýne nakrúca nový film a na riadnu starostlivosť o potomkov nemá čas. Navyše, bez nich sa bude schopná plne sústrediť na filmovanie. Preto požiadala Brada, aby sa na niekoľko týždňov ujal starostlivosti o Maddoxa, Paxa, Zaharu, Shiloh, Vivienne a Knoxa. Brad strávi najdlhší celistvý časový úsek so všetkými svojimi deťmi od septembra 2016.

,,Angelina strávi veľkú časť leta natáčaním filmu Those Who Wish Me Dead, takže sa obrátila na Brada a ponúkla mu, aby sa o deti medzitým staral. To je ohromný pozitívny krok ako vo vývoji ich vzťahu, tak jeho vzťahu s deťmi, ktoré s ním smeli tráviť čas len na obmedzenú dobu... Brad je z toho samozrejme šťastím bez seba. Už pozval svojich rodičov Jane a Williama, aby s nimi všetkými strávili nejaký čas v ich dome v Los Angeles a mohli si tak užiť poriadny čas ako veľká rodina," cituje denník The Sun.

Angelina síce Bradovi vyšla v ústrety, inak je to ale ona, kto stále odmieta dotiahnuť rozvod do konca a nadobro sa od tretieho manžela oddeliť. Hoci majú za sebou konanie kvôli starostlivosti o deti a sú tiež de facto rozvedení ako partneri, nedarí sa im dokončiť majetkové vysporiadanie a vzájomné povinnosti po rozvode. O nich rokujú už viac ako dva roky.