Žena, ktorá nemôže chodiť, sa dala dokopy s nevidiacim mužom: Dôvod dojíma celý svet

Ty budeš mojimi nohami a ja tvojimi očami. Žena, ktorá nemôže chodiť, sa dala dokopy s mužom, ktorý nevidí, a takto spolu chodia po turistických dobrodružstvách.

Melanie Knecht a Trevor Hahn ukazujú celému svetu význam slovného spojenia „tímová práca“. Dvojica z Colorada sa spoznala pri seminári, ktorý ich mal učiť fungovať vo svete, až kým ich nespojila láska k prírode. Počas potuliek prírodou je Melanie pripútaná na Trevorovom chrbte špeciálnym postrojom a naviguje ho po ceste, píše People.

„On má nohy, ja zas oči a bum! Spolu sme fantastické duo,“ Povedala v interview Melanie. Svoje dobrodružstvá zdieľa dvojica na svojom instagramovom účte @hiking_with_sight.

Trevor ani po strate zraku neprestal s turistikou a horolezectvom, tentoraz sa však musel spoliehať na iné techniky, ako napríklad nasledovanie zvuku zvončeka. „Nedávalo mi to zmysel. Sledoval som len zvuk zvončeka. Hovoril som si, že by bolo fajn, keby moje výlety mali nejaký zmysel,“ vyjadril sa. V tom spoznal Melanie a okamžite svoj zmysel našiel.

„Bol som neskutočne šťastný, keď som ju spoznal. Mohol som jej pomôcť zažiť to, čo som zažíval celý môj život. Ísť na vrchol hory, kde sa auto nedostane, vtedy viete, že ste niečo dosiahli. A robí ju to šťastnou, to je môj zmysel,“ dodal Trevor v interview pre Good Morning America.