Žena sa na internete zoznámila so zajačikom, má to však háčik: Z tej prekážky je v koncoch

Žena je zúfalá z toho, že sa nemôže osobne stýkať so svojím priateľom.

Susie Andrews (54) z Birminghamu sa so svojou láskou spoznala vďaka internetovej zoznamke. Jej partner pochádza z ďalekého Jordánska, je preto pre nich ťažké stretávať sa. Môžu za to najmä ohromne vysoké poplatky za víza a letenky, ktoré sa šplhajú do niekoľkých tisícok.

Žena sa zamilovala do 27-ročného Segdi Ahmeda a plánuje s ním budúcnosť. "Vďaka nemu som opäť plná energie," hovorí. Teraz premýšľa nad možnosťou, že by išla pracovať na britské veľvyslanectvo v Jordánsku, aby mohli byť spolu každý deň. Momentálne sú spojení iba vďaka internetu.

Ako informuje portál denníka Daily Mirror, pred niekoľkými mesiacmi sa stretli na spoločnej dovolenke v Egypte. Susie sa doposiaľ podarilo prísť do Jordánska dvakrát. "Je to úžasná krajina, lepšia ako Londýn," tvrdí. Problém im robí aj vekový rozdiel, pretože úrady im nechcú udeliť vízum. Neveria im totiž, že ich láska je skutočná. "Každý deň sa snažíme nájsť spôsob, ako byť spolu," dodali na záver.