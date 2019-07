Pátranie po členkách súboru Zohra: Štyri Afganky vystúpili na Pohode, v nasledujúci deň sa po nich zľahla zem!

Zľahla sa po nich zem! Prvý čisto ženský orchester ZOHRA (Afghan Womens Orchestra) bol jedným z ťahákov tohtoročného 23. ročníka festivalu Pohoda v Trenčíne.

Mladé muzikantky patria vo svojej krajine k prvým ženám, ktoré za posledných 30 rokov študovali hudbu a za svoje vystúpenia čelia i vyhrážkam a perzekúciám. Talentované Afganky hrali v sobotu na hlavnom pódiu a ich vystúpenie sa stretlo s obrovskými ováciami. Šéf súboru však nasledujúce ráno zistil, že štyri z nich zmizli.

Šokovaný šéf súboru Dr. Ahmad Sarmast zistil, že štyri členky 30-členného súboru bez stopy zmizli z hotela v nedeľu ráno. „Spali u nás dve noci a ráno mali normálne odísť. Ráno štyri chýbali, ale viac vám k tomu nepoviem nič,“ reagoval recepčný hotela v Trenčianskych Tepliciach. Skutočnosť, že dievčatá v hoteli nie sú, sa podľa hotelových hostí prevalila okolo štvrtej hodiny nadránom a majiteľ hotela spolu so šéfom orchestra okamžite zalarmovali políciu.

„Potvrdzujem pátranie po dvoch mladistvých a dvoch plnoletých občiankach Afganistanu, ktoré pravdepodobne samy odišli z hotela v Trenčianskych Tepliciach a polícia po nich vyhlásila pátranie,“ informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička. Doplnil, že dievčatá po vystúpení na Pohode do hotela prišli, a skutočnosť, že v ňom nie sú, zistili členovia súboru až ráno.

Polícia zatiaľ nezverejnila mená ani fotografie zmiznutých dievčat, keďže sú dve z nich mladistvé a na zverejnenie je potrebný súhlas rodiny. Hostia v hoteli zachytili komunikáciu ostatných členiek súboru, ktoré sa rozprávali o tom, že jedno z dievčat má bratranca v Nemecku. „To som len započul, ako sa o tom rozprávajú, že predpokladajú, že ušli do Nemecka za tým bratrancom,“ povedal pre Nový Čas jeden z ubytovaných hostí.

Kaščák reaguje

Zmiznutie dievčat nemilo prekvapilo aj šéfa festivalu Pohoda Michala Kaščáka „Osobný život umelcov po festivale nesledujeme a považujeme za každého osobnú vec, kde žije a kde sa pohybuje. Za celú dvadsaťtriročnú históriu Pohody sa podobná udalosť stala prvýkrát, a to k nám chodia vystupovať každoročne umelci z tridsiatich krajín sveta. Nie je to pre nikoho šťastná situácia, len tie štyri dievčatá vedia, čo sa v ich ľudskom osude stalo, že pristúpili k takémuto kroku. Nemyslím si, že by táto udalosť mohla ohroziť pozývanie umelcov na náš festival alebo na akékoľvek festivaly. Sme radi, že Zohra na Pohode hrala, koncert bol nádherný, orchester je symbolom sily hudby, slobody a odvahy a takisto zmien, že aj v Afganistane sa veci menia k lepšiemu. Pripomínam, že dievčatá sú v Európe legálne a majú stále platné víza,“ povedal.