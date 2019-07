Budú toto NAJ momenty z Pohody 2019? Celebritné rodinky či drsné vystúpenie iba pre silné žalúdky!

Už po 23. raz sa koná hudobný festival Pohoda. Toto podujatie, bez ktorého by si mnohí nevedeli leto predstaviť, prináša so sebou množstvo hudobných vystúpení. Okrem toho si organizátori pripravili viaceré sprievodné akcie. Prítomných festivalových hostí šokoval umelec Victor Martinéz z Mexika, ktorý sa na promenáde objavil celý zakrvavený. Ktoré známe tváre sa objavili medzi desaťtisíckami návštevníkov?

Tento rok hudobný festival Pohoda prilákal veľké množstvo návštevníkov. To najlepšie z domácej i zahraničnej muziky si prišli pozrieť aj cezpoľní. Niektorí dokonca chceli až tak zaujať, že svoje umenie ukázali priamo na promenáde festivalu.

V piatok počas dňa sa na vyhradenom mieste predstavil umelec z Mexika, ktorý svojím šokujúcim vystúpením natoľko zaujal, že viacerým divákom behal mráz po chrbte. „Vyzeralo to tak, ako keby bol celý krvavý a jedol surové mäso. Neviem, či to bolo reálne, ale nebol na to príjemný pohľad. Všetci, ktorí to videli, boli z toho zhrození - a boli tam aj deti,“ povedal pre Nový Čas jeden z návštevníkov festivalu.

Napriek tomu, že umelec zo zahraničia pôsobil, akoby bol celý poliaty krvou, nebolo tomu tak. Išlo totiž čisto len o umenie. „Umelcom vystúpenia necenzurujeme, v tomto prípade šlo o formu výtvarného umenia – performanciu Victora Martinéza z Mexika, ktorý je jedným z najznámejších performerov krajiny,“ vysvetlil organizátor Pohody Michal Kaščák pre Nový Čas.

Mexičanove netradičné vystúpenie však videli aj niektoré deti, ktoré na festival prišli v sprievode svojich rodičov. Podľa organizátora však v tejto časti, kde Martinéz vystupoval, nemali čo robiť. „Rodiny s deťmi majú vyčlenený vlastný sektor na festivale. Zóna, kde je umiestnený performance box Hala Transart communication je na druhej strane areálu, spoliehame sa na zodpovedný prístup rodičov,“ uviedol Kaščák.

Nový frajer

V piatok na festival dorazila aj známa herečka Jana Kovalčíková (28), ktorá hviezdi v seriáli Oteckovia. Sprievod jej robil nový priateľ, s ktorým sa počas dňa vodili za ruky a zamilovane sa na seba pozerali.

Šťastná rodinka

Herec Milan Ondrík (39) prišiel na Pohodu s dlhoročnou partnerkou, herečkou Zuzanou Moravcovou (43). Dvojici spoločnosť robili ich tri deti.

Doktorka Haasová

Počas festivalu herečka Zuzana Haasová (38) spolu s dcérou Romanou (14) merali viacerým návštevníkom hladinu cukru v krvi. O Haasovej je veľmi dobre známe, že patrí k silným cukrovkárom.

Tanečnica festivalu

Počas piatkového večera v tanečnom stane vystúpila aj herečka Petra Polnišová (43), ktorá návštevníkov učila choreografiu, a bola k tomu aj primerane zábavne nahodená.

Nováčik

Po prvý raz sa na tomto hudobnom festivale objavil herec Juraj Bača (31), ktorý prišiel s viacerými kamarátmi.

RTVS ZRUŠILA RELÁCIU O POHODE

Vedenie telerozhlasu malo spraviť zmenu v programovej štruktúre až na poslednú chvíľu v piatok ráno, teda v deň vysielania prvého dielu relácie na televíznej Dvojke. Upozornil na to portál aktuality.sk. RTVS mala divákom priblížiť atmosféru z areálu trenčianskeho letiska v relácii Festivalové minúty, ktorá mala mapovať denné dianie na najväčšom slovenskom hudobnom festivale. Pôvodne mala Dvojka vysielať raláciu aj v sobotu a nedeľu, v programe však na internetovej stránke RTVS už chýbala. Telerozhlas dôvody zmeny do soboty nevysvetlil.