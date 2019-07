Uznávaná herečka Eva Krížiková sa dožíva 85 rokov: Skromná oslava v ústraní

Oslava s najbližšími! Uznávaná umelkyňa Eva Krížiková včera dovŕšila úctyhodných 85 rokov.

Slávna jubilantka sa už pred mnohými rokmi stiahla z očí verejnosti a zdravotné problémy ju doviedli do luxusného seniorcentra pri Bratislave, kde trávi jeseň života. Narodeniny však oslávila, ako sa patrí. Herečkina dcéra Barbora Zvaríková (55) Novému Času prezradila, ako a s kým umelkyňa strávila svoj veľký deň, aj to, čo si na svoj sviatok zo srdca najviac želá. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Krížiková patrí medzi slovenskú hereckú smotánku, kde sa vypracovala vďaka desaťročiam stráveným na divadelných doskách a pred televíznymi a filmovými kamerami. Umelkyňa, ktorá žila vo vile pod bratislavským Slavínom, našla svoj nový domov v seniorcentre pri Bratislave, kde oslávila aj svoj výnimočný deň. „Mama je v zariadení na Záhorí, lebo je tam zdravotná starostlivosť a lekári, keď treba. Momentálne je to takto riešené a je to fajn zo všetkých stránok. Ideme tam za ňou, aj moja dcéra doletela zo štúdií. Oslava bude v úzkom kruhu, samozrejme, primeraná, s tortou, kytičkou, darčekom,“ povedala Novému Času Krížikovej dcéra Barbora Zvaríková, ktorá symbolicky klope na drevo.

Sama tomu neverí

„Cíti sa dobre, nechcem to zakríknuť, všetko je v poriadku, tak dúfam, že to aj tak bude. Je to úžasný vek a ona sama neverí tomu, že už má také krásne vysoké jubileum,“ dodala Zvaríková, ktorá prezradila aj najväčšie prianie svojej slávnej mamy. „To zdravíčko je v tomto veku najdôležitejšie, spokojnosť a zdravie pre rodinu. Mama mala vždy starosť o mňa, o vnučku, o môjho manžela, aby sme my boli v poriadku a zdraví. Keď sme chorí, vždy ju to vyvedie z miery. Najviac si želá, aby sme my boli zdraví,“ dodala herečkina dcéra.

Samotná oslávenkyňa, ktorá zanechala nezmazateľnú stopu v slovenskej kinematografii, ukončila svoju šesťdesiatročnú kariéru po smrti milovaného manžela Františka Zvaríka († 87), ktorý zomrel pred jedenástimi rokmi.

Srdečné pozdravy od kolegov

Milan Lasica (79), herec a bratranec

Želám jej naozaj veľa zdravia. Mám ju veľmi rád, je to moja sesternica. Celé desaťročia som ju obdivoval a mal som ju veľmi rád. Želám jej, aby mala tieto chvíle spríjemnené, aby bola zdravá a spokojná.

Ivan Letko (84), herec

Mojej milej Evičke, s ktorou som často hral v televízii, želám veľa zdravia, pekné chvíle v tomto našom veku a nech sa drží. Rád si na ňu spomínam, pretože bola vždy nesmierne sympatická, optimistická a krásna žena. Buď zdravá, Evička!

Eva Rysová (86), herečka

Evička, zo srdca ti želám všetko najlepšie k tvojim narodeninám. Vieš, ani ti nezávidím, ale nie som rada, že som ešte staršia ako ty. Tak, držme sa a buďme rady, že sme.

Karol Čálik (74), herec

Ja som jej už k tomuto krásnemu jubileu písal list. Prajem jej najmä veľa, veľa zdravia, lebo to je to, čo jej teraz chýba. Verím, že humor a dobrá nálada ju neopúšťajú, a bol by som rád, keby sa jej teraz vrátilo to, čo ona rozdávala slovenským aj československým divákom.