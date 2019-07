Hudobník Kandráč dohodil kšeft Jurajovi Bačovi: Zaistil mu lukratívnu spoluprácu

Zavesí hereckú kariéru na klinec?! Sexsymbol Juraj Bača (31), ktorý ešte donedávna hviezdil v markizáckom seriáli Rex, dostal nový kšeft.

Kto by si však myslel, že sa bude „zvŕtať“ pred kamerami, mýlil by sa. Multitalentovaného umelca si totiž všimol známy hudobník Ondrej Kandráč (41), ktorý s ním spojil sily a rovno si ho zaistil na lukratívnu spoluprácu.

Bača má okrem hereckého talentu aj zlato v hrdle. Po skončení seriálu Rex sa po ňom akoby zľahla zem, ale najnovšie dáva o sebe vedieť v úplne inej polohe ako tej hereckej. Nie tak dávno sa totiž ukázal ako hosť v relácii Všetko, čo mám rád na Jojke u Ondreja Kandráča a Števa Skrúcaného, kde si s ním hudobník ihneď tľapol na spoluprácu.

„Vzniklo to po našej šou v televízii. Juraj je veľmi príjemný chalan, vynikajúci spevák, hoci on tvrdí, že nie. V Galante vystupoval ako vo svojom rodnom mestečku a som rád, že aj počas produkcie našej kapely, keď sme hrali my, som ho vytiahol na pódium a zaspieval jednu maďarskú pesničku. To ste mali vidieť, ako to tam burácalo! To som ešte nezažil, aby s našou kapelou ľudia po maďarsky spievali, čiže to je ďalší posun,“ priznal nadšene Kandráč, ktorý s Bačom zvažuje aj spoluprácu do budúcna.

Samotný Juraj je z koncertovania takisto nadšený. „Bol to pre mňa zážitok vystúpiť vo svojom rodnom mestečku a taktiež si zaspievať pesničku v maďarčine,“ povedal herec, ktorý má s Kandráčovcami pred sebou ešte koncerty po celej krajine.