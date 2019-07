Žena podstúpila známu výzvu Ice Bucket Challenge: O 6 mesiacov prišla krutá správa

V roku 2014 Sunny Brous Erasmus podľahla virálnej výzve Ice Bucket Challenge.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po celom svete sa do nej ľudia zapájali a oblievali sa navzájom vedrom plným ľadu a ľadovej vody. Cielom pritom bolo upozorniť na zákernú chorobu s názvom amyotrofická laterálna skleróza (ALS). Jedná sa o postupujúce ochorenie mozgu a miechy, kvôli ktorému pacient postupne stratí možnosť ovládať svoje svaly a ostáva ochrnutý. Jeho psychické schopnosti pritom ostávajú nezmenené.

Sunny sa k výzve pripojila zo žartu. ,,Všetci to robili, tak prečo nie? Malo to pekný prínos a bola to zábavná aktivita,“ spomína dnes 32-ročná žena podľa portálu People.com. U nej samotnej sa zdravotné problémy začali nenápadne už v roku 2013, bývala unavená a všimla si, že nevie poriadne zatvoriť dlaň. Keď ju začalo pobolievať celé telo, začala behať po doktoroch. Trvalo 18 mesiacov, kým sa dozvedela diagnózu. Po nekonečných odberoch, vyšetreniach a skenoch sa Sunny paradoxne uľavilo, keď si verdikt vypočula.

Polroka po vykonaní Ice Bucket Challenge zistila, že ona sama má ALS. ,,Uľavilo sa mi, že mám odpoveď na moje otázky, hoci to nebola odpoveď, akú som chcela.“ Ako píše People, väčšina ľudí sa po určení diagnózy dožije troch rokov. Sú však takí, čo žijú kratšie či dlhšie. ,,Stretla som ľudí krátko po diagnóze, a zomreli do šiestich mesiacoch. Stretla som ale aj takých, ktorým ALS diagnostikovali pred 20 rokmi a stále žijú,“ hovorí Sunny. Ona sama je na tom dobre.

,,V januári to bude päť rokov od diagnózy. Stále kráčam, aj keď pomaly a s paličkou. Stále rozprávam, stále šoférujem.“ Kvôli chorobe už rok a pol nepracuje a snaží sa šíriť povedomie o ALS, aj cez blížiace sa výročie Ice Bucket Challenge. ,,Je najjednoduchšie opustiť sa a byť mrzutý, ale ja tvrdo pracujem každý deň na tom, aby som bola pozitívna a optimistická, ako sa len dá. A chcem pomôcť ostatným s touto chorobu, aby videli aj svetlejšiu stránku života,“ dodáva Sunny.