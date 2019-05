Novopečená mamička Nicole prežíva hrozné chvíle: Dvojičky dostali naraz leukémiu

Príbeh, ktorý tisne slzy do očí! Angličanka Nicole Duhaney (20) sa nevedela dočkať toho, kedy sa konečne stane mamou. Jej sen sa splnil koncom minulého roka − a to hneď dvojnásobne.

Narodili sa jej dvojičky Elijah a Emre. S partnerom boli šťastím celí bez seba, no ich radosť netrvala dlho. V apríli diagnostikovali obom chlapčekom leukémiu.

Nicole sa nesmierne tešila na všetky povinnosti, ktoré sú s materstvom spojené, a na deň, keď si konečne privinie svojich synčekov. „Nevedela som sa dočkať toho, kedy sa stanem matkou, a budem môcť nakupovať detské vecičky. Bola som vzrušená z predstavy, že chlapcov rovnako oblečiem a ukážem kamarátom,“ vyznáva sa mama.

Tri týždne po tom, ako sa dvojičky narodili, začal mať Elijah zdravotné problémy. Na líci sa mu urobila hrčka a zle dýchal. Nicole okamžite zavolala záchranku, ktorá chlapca previezla do nemocnice. „Dali mu kyslíkovú masku. Bola som šokovaná. Zrútila som sa,“ opisuje hroznú situáciu.

Jej synčeka museli dokonca uviesť do umelej kómy. „Po vyšetreniach mi oznámili, že má zrejme leukémiu. Myslela som si, že to už horšie nemôže byť, no potom sa stav zhoršil aj Emremu a jeden z doktorov povedal, že má rovnaké symptómy a zrejme má tiež leukémiu,“ hovorí zdrvená matka.

Liečba zaberá

„Musíme myslieť pozitívne a dúfať, že sa vyliečia,“ hovorí odhodlane. Rodina vyhlásila pre dvojičky zbierku, ktorá by pokryla náklady na chemoterapiu. Za 5 dní im ľudia prispeli 1 850 eur, za čo sú rodičia nesmierne vďační. „Tešíme sa, pretože doktori povedali, že liečiť bábätká je zložité, no nie nemožné. A dnes prišli konečne dobré správy, že chemoterapia zaberá, takže sme šťastní,“ dodáva Nicole.