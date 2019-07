Bábätku dávali len 1% šancu na prežitie: Zistíte, čím mu mama zachránila život, padne vám sánka

Bec Cox a jej manžel Tom sa o dieťa snažili takmer 6 rokov, kým sa im splnil sen.

Podľa informácií portálu The Sun, dvojici z Walesu zlomil srdce každý neúspešný pokus o umelé oplodnenie. O to viac šťastia cítili, keď sa im to konečne podarilo. Netušili však, že radosť nepotrvá veľmi dlho. Bec bola v 12 týždni, keď jej praskla plodová voda a lekári jej odporučili, aby svoje tehotenstvo predčasne ukončila.

"Počas rokov nášho snaženia som nedokázala odolať a priebežne som nakupovala roztomilé detské oblečenie s nádejou, že už čoskoro budeme mať vlastné. Po potvrdení tehotenstva sa to stávalo skutočnosťou," spovedala sa Bec. Ultrazvuk v 6. týždni dokonca potvrdil, že Bec čaká dvojičky. "Pri dvojičkách je veľmi pravdepodobné, že jedno dieťa neprežije," varoval lekár dvojicu. O niekoľko týždňov neskôr, ultrazvuk potvrdil, že sa to aj naozaj stalo. "Volá sa to syndróm miznúceho dvojčaťa, silnejšie embryo absorbuje druhé," vysvetlil doktor. "Boli sme veľmi sklamaní, ale snažili sme sa ostať pozitívni," dodala Bec.

Ešte horšie správy prišli, keď bola Bec v 12. týždni tehotenstva. Praskla jej voda a testy ukázali, že sa pretrhla aj membrána. To znamenalo, že môže kedykoľvek potratiť či porodiť príliš skoro. Aj v prípade, že by sa dieťa narodilo v normálnom termíne, mohlo by mať problémy s pľúcami, alebo by sa mohlo narodiť mŕtve kvôli nedostatku tekutín. "Moje bábätko dostalo jednopercentnú šancu na prežitie. Ja som sa ho odmietla vzdať a Tom so mnou súhlasil. Ultrazvuk nám ukázal, že čakáme chlapca a to v nás ešte umocnilo pocity, že musíme ostať silní," vravela Bec.

Bec po prezretí rôznych diskusných fór zistila, že iné ženy s rovnakou diagnózou riešili tento problém pitím väčšieho množstva vody. "Dávalo mi to zmysel. Čím viac vody vypijem, tým viac vody bude mať môj chlapček. Zvýšila som teda príjem tekutín na štyri litre za deň a chodievala som na pravidelné testy," prezradila. Cieľom bolo v zdraví dosiahnuť aspoň 23. týždeň tehotenstva. "Tesne pred 28. týždňom som pocítila bolesti. Doktor povedal, že to sú kontrakcie a musia mi spraviť cisársky rez, kvôli riziku infekcie."

Maličký Thomas sa narodil minulý máj a vážil iba 900 gramov. Keďže musel byť okamžite uložený do inkubátora, Bec nemala šancu ani ho podržať. "Po štyroch dňoch mi ho dali rúk a hneď som sa rozplakala. Bol to náš malý bojovník," spomínala Bec. Po troch mesiacoch si ho rodičia mohli zobrať domov a momentálne je Thomas veselé a zdravé dieťa.