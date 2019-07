Manželia prežívajú najhoršiu nočnú moru: Ako to, že cudzia žena porodila ich syna?!

Embryo páru Anni a Ashota Mankuyanovcov sa dalo do maternice inej ženy, ženy newyorského páru, ktorý tiež žaloval kliniku.

Pár z Kalifornie žaluje kliniku z Los Angeles po tom, čo bolo ich embryo nesprávne implantované do inej ženy, ktorá nevedomky porodila svojho aj cudzieho syna.

Syn páru Anni a Ashota Manukyanovcov sa narodil niekomu inému. Povedali, že nikdy neodpustia klinike CHA Fertility Center z Los Angeles po tom, ako zistili, že Manukyanovej embryo implantovali inej žene. Žena z New Yorku a jej manžel, ktorí sú ázijsko-amerického pôvodu, verili, že majú dvojčatá (dievčatá), ale ukázalo sa, že žena porodila chlapcov. Ešte v ten deň, keď sa bábätká narodili, volali na kliniku a povedali im, že sú aziati a deti, ktoré sa im narodili, sú belošské. "Tieto deti rozhodne nie sú naše,“ dožadovali sa vysvetlenia.

Bábätká sa narodili 31. marca a Anni na tlačovej konferencii v stredu vyhlásila, že ju a Ashota klinika zavolala o 11 až 12 dní neskôr, aby prišli na test DNA. Anni tvrdí, že klinika ju neinformovala o tom, prečo by mali byť testovaní, až kým neprišli a nedozvedeli sa, že môžu byť rodičmi chlapcov z druhého konca krajiny. O deň neskôr klinika potvrdila, že majú novorodenca. „Mysli na to ako na dobrú vec. Teraz máme syna, ale čo tá žena, čím si práve teraz prechádza? Ďakujem Bohu, že sme dostali naše dieťa späť," uviedla Anni.

Trvalo však mesiac, kým sa prebili cez byrokraciu a vzali si ho do starostlivosti. Anni priznala, že sa cíti ukrátená o skúsenosti so svojím synom. „Nejde tu len o pôrod, nenosila som ho pod srdcom, necítila som ho, ako ma kopal zvnútra. Nikto by sa nemal stretnúť so svojím dieťaťom v hale hotela.“

Manukyanovci žalujú CHA Fertility pre lekárske zanedbanie povinnej starostlivosti a nedbanlivosť. Newyorský pár, ktorý sa rozhodol zostať v anonymite, aby obmedzil „zahanbenie a poníženie“, tiež žaloval kliniku za zanedbanie lekárskej starostlivosti, nedbanlivosť, úmyselné spáchanie emocionálneho utrpenia, pochybenia, porušenie zmluvy a iné. Ashot a Anni sa rohodli, že budú bojovať za to, aby sa niečo podobné nestalo aj iným párom. Manukyanovci s odstupom času potvrdili, že ich synovi menom Alec, sa darí. "Je úžasný," povedala Anni. „Veľmi ho milujeme. Viete, je náš. Je náš od prvého dňa.“