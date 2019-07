Nový nápad primátora Valla: Urobia z kultového námestia SNP trhanec?

Primátor Matúš Vallo mení, čo sa dá! Ak si mnohí mysleli, že okrem rozkopaného hlavného mesta a rôznych uzáver neprídu iné novinky, mýlili sa.

Bratislavský magistrát chce premenovať časť Námestia SNP. Keďže sa blíži 30. výročie nežnej revolúcie, na magistráte sú presvedčení, že si ho treba pripomenúť spôsobom, ktorý zostane prítomný natrvalo a to tak, že časť kultového Námestia SNP sa premenuje na Námestie nežnej revolúcie.

Magistrát požiadal starostku mestskej časti Staré Mesto Zuzanu Aufrichtovú, aby predložila návrh na schválenie uznesenia o premenovaní časti Námestia SNP pred Starou tržnicou. Ak Staré Mesto uznesenie schváli, magistrát plánuje pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorý by po prerokovaní na komisii kultúry, ochrany historických pamiatok a následnom prerokovaní na zasadnutí mestskej rady predložili mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta na schválenie. „Rovnako ako pri nedávno premenovanom priestranstve pred Slovenským národným múzeom, ktoré nesie názov Námestie T. G. Masaryka, si aj udalosti novembra 1989 zaslúžia vyhradiť verejné priestranstvo, ktoré by pripomínalo boj za slobodu a demokraciu, v ktorej dnes žijeme,“ uviedol Vallo.

Podľa etnologičky Kataríny Nádaskej nie je táto zmena najšťastnejším riešením. „Je to citlivejšia téma, lebo Slovenské národné povstanie je naozaj historicky podstatná udalosť, ale samozrejme, že v rámci novodobých dejín netreba opomínať ani nežnú revolúciu. Treba tam nájsť nejaký kompromis, čo bude veľmi ťažké. Ideálne by bolo, keby sa našlo iné námestie, ktoré by sa pomenovalo Námestie nežnej revolúcie,“ skonštatovala Nádaská.

Etnologička povedala, že pre staršiu generáciu to bude aj tak naďalej Námestie SNP a kým sa takéto zmeny zaužívajú, trvá to približne desať rokov. „S vecami, ktoré sa týkajú pamätí mesta treba narábať citlivo, pretože iné bolo, keď sa toto námestie volalo Stalinovo. Keď vyšli najavo jeho zločiny, dalo sa pochopiť, že sa to zmenilo. Od nežnej revolúcie tam však bolo množstvo rôznych demonštrácií a protestov a budeme to teraz premenovávať? Neviem, či je toto priorita pre Bratislavu, lebo tá sa borí s inými neskutočne naliehavými problémami, ktoré treba naozaj riešiť,“ dodala etnologička.

● v roku 1379 bolo súčasťou mestských hradieb

● do roku 1879 bolo rozdelené na niekoľko častí

● v roku 1879 získalo názov Trhové námestie

● niekoľkokrát bolo premenované - Námestie republiky, Hlinkovo námestie

● v roku 1949 získalo názov Stalinovo námestie

● dnešný názov nesie od roku 1962

Ako by sa táto myšlienka pozdávala obyvateľom hlavného mesta?

Viera (62) - dôchodkyňa

- Myslím si, že by to určite malo byť po starom. Neviem, aký zmysel má premenovať iba nejakú časť pred Tržnicou. Staršie ročníky si aj tak nezvyknú a budú to volať tak, ako to je, pretože to je najlepšie. Nežnú revolúciu som zažila, ale prečo by sa po nej mala volať časť z námestia, ktoré všetci poznajú ako Námestie SNP?

Pavel (67) - dôchodca

- Myslím si, že Námestie SNP je dlhodobý symbol. Predtým to bolo Stalinovo námestie, bol tam Stalin, toho, chvalabohu, odpratali a všetci sme si vydýchli. Bol by som rád, keby to zostalo tak, ako to je už veľmi dlho. Samozrejme, aj nežná revolúcia bola dôležitá, ale po nej by mohli pomenovať iné námestie, napríklad Mierové, alebo nejaké iné.

Vladimír (72) - voľný novinár Otvoriť galériu Vladimír (72), voľný novinár Zdroj: anc, mh

- Som starý Bratislavčan a rozhodne si nemyslím, že rozdeliť Námestie SNP je dobrý nápad. Dúfam, že skutoční Bratislavčania nedovolia, aby vznikol akýsi trhanec. Pred Starou tržnicou je kaplnka sv.Jakuba a bývalý cintorín, takže Námestie nežnej revolúcie bude vyznievať už len z tohto pohľadu zvláštne.Zaujímalo by ma, ako to budú chápať turisti, pretože budú na Námestí SNP, ale zrazu časť z neho bude mať iný názov. Ak im niekto povie, že na Námestí SNP je kaplnka, nebude to pravda. Plánuje tam magistrát nakresliť aj hranicu? Mohli by premenovať Mierové námestie.