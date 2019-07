Simona preniesla kus Provensálska na Slovensko: Fialová nádhera kúsok od Bratislavy

Ak si myslíte, že pestovanie voňavej fialovej krásky menom levanduľa je výsostnou záležitosťou francúzskeho Provensalska, ste na omyle. Tejto aromatickej rastlinke sa darí aj na Slovensku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Levanduľa učarovala aj mladej archeologičke a historičke Simone Slobodovej (27), za ktorou sme sa vybrali do rekreačnej oblasti Rudava pri Malých Levároch.

Pred pár dňami, v čase neznesiteľných horúčav, sme sa vydali na Záhorie do rekreačnej a vychýrenej rybárskej oblasti Rudava. Práve tu, len polhodinku cesty autom z hlavného mesta, sa nachádza levanduľové pole, ktoré by človek očakával skôr kdesi na juhu Francúzska. Kúsok od dedinky Malé Leváre, v blízkosti rekreačných chatiek lemujúcich rozľahlé jazero sa traja nadšenci rozhodli pestovať levanduľu.

Privítala nás najmladšia pestovateľka Simona Slobodová, ktorá sa levanduli začala venovať ešte popri vysokej škole. „Pestujeme ju od roku 2014. Tento rok som skončila vysokú školu, študovala som archeológiu a históriu. Takže možno teraz sa tomu budem venovať naplno. Mama Tatiana robí v stavebníctve a kolega Mirko Bertovič je zo známej mäsiarskej rodiny. Sme traja konatelia našej malej firmy, zatiaľ nemáme zamestnancov,“ vysvetľuje Simona a zavedie nás medzi voňavé kríky, ktoré tvoria nádherný fialový koberec. „Tento rok bola najhoršia úroda,“ posťažuje si pri pohľade na hektárovú rolu.

„Pred piatimi rokmi sme tu zasadili pár sadeníc, bol to vždy náš sen. Lenže ľudia skákali cez plot a šklbali levanduľu, ktorá ešte ani poriadne nedozrela. Tak sme to tu oficiálne otvorili a teraz si môžu v dňoch samozberu prísť natrhať levanduľu, koľko len chcú, prípadne sa odfotiť medzi záhonmi. Zbiera sa do papierovej tašky, ktorú si za 5 eur zakúpia pri vstupe. Na stránke máme rezervačný kalendár, kde si môžu za 20 eur na hodinu pred obdobím zberu rezervovať súkromný fototermín,“ vraví a potom nás prekvapí: „Minulý rok sme mali počas dňa otvorených dverí asi 4 000 návštevníkov. To sme vôbec nečakali.“