Marhuľový rekord z Turzovky: Pri varení lekváru sa vystriedali stovky ľudí!

Pri varení marhuľového lekváru sa v Turzovke vystriedalo viac ako 305 ľudí.

Ide o jeden z dvoch slovenských rekordov, ktoré vznikli na festivale Ochutnaj Kysuce. Informoval o tom TASR Igor Svítok zo Slovenských rekordov.

"Dušou rekordu bol Martin Struhár z Lietavskej Svinnej. Ráno pripravil 50 kilogramov marhúľ do veľkého kotla. Úlohou rekordmanov bolo niekoľkokrát zamiešať veľkou varechou variacu sa zmes. Na svoje si pri rekorde prišli menší i tí skôr narodení. Časový limit na tento rekord bol tri hodiny. Do 16.15 h sa zapojilo do miešania viac ako 305 ľudí," priblížil Svítok.

Druhý z rekordov na festivale sa týka sabráže, teda slávnostného otvorenia sektu šabľou alebo iným vhodným predmetom. Jedným z aktérov prezentácie a rekordu bol domáci a zároveň spoluorganizátor festivalu Marcel Mikovčák. "Prvú sabráž predviedol v roku 2014 na fľaši s objemom 1,5 litra a tentoraz si pripravil trojlitrovú fľašu. Asistoval mu Jaroslav Macik, ktorý bol postavený vzadu, pripravený chytiť fľašu, ak by došlo k jej skĺznutiu z hlavy. Na druhé šuchnutie po boku fľaše došlo k oddeleniu časti hrdla so zátkou od fľaše," dodal Svítok.