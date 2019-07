Federer - Djokovič vo Wimbledone: 4. kapitola

Za posledných 16 rokov získali vo Wimbledone 12 titulov! V nedeľu sa obaja opäť stretnú na centrálnom kurte, aby zabojovali o svoj zápis do tenisovej histórie. V All England Clube to bude po štyroch rokoch štvrtý súboj Rogera Federera (38) a Novaka Djokoviča (32).

Prvý, prezývaný aj Fed-ex, túži vyhrať Wimbledon rekordný deviaty raz, grandslamový turnaj rekordný 21. raz a stať sa najstarším víťazom podujatia Veľkej štvorky. Druhému, prezývanému aj Djoker, ide o obhajobu titulu, piaty wimbledonský triumf a šestnásty grandslamový. Celkom tieto tenisové legendy odohrali za trinásť rokov 47 zápasov, bilancia 25:22 hovorí pre Novaka, ktorý z posledných desiatich súbojov vyhral osem, a pre ktorého hovorí aj bilancia vzájomných finálových súbojov vo Wimbledone - vyhral oba. Fed-ex vs. Djoker vo Wimbledone 2012: semifinále Federer 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 2014: finále Djokovič 6:7, 6:4, 7:6, 5:7, 6:4 2015: finále Djokovič 7:6, 6:7, 6:4, 6:3