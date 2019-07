Známy spevák musí podstúpiť transplantáciu: Oto Weiter čaká na nové srdce

Dostane cudzie srdce! Spevák Otto Weiter (64) vystrašil nielen svojich najbližších, ale aj fanúšikov, keď v polovici marca nečakane skončil na nemocničnom lôžku.

Jeho hektický štýl života si totiž vybral svoju daň, keď elánom nabitého šoumena zradilo zdravie. Otto skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti so zápalom srdcového svalu. Aj keď sa jeho stav podľa informácií Nového Času zlepšuje, ako sám Weiter priznal, zmena môže byť len dočasná. Na rad tak prichádza transplantácia srdca!

Weiter je na hudobnej scéne dlhé roky, počas ktorých si vybudoval meno a nie je preto prekvapením, že jeho pracovný kalendár je nabitý na prasknutie. Hektické tempo a nedostatok oddychu sa však odrazili na jeho zdraví, keď ho v marci zradilo srdce. Otto sa ihneď dostal pod dozor lekárov, lebo ľavá komora jeho srdca pracovala len na pätnásť percent. Podľa najnovších informácií Nového Času sa však jeho stav zlepšil, no aj napriek tomu ho čaká operácia.

„Nedávno som bol na kontrole a srdiečko sa trocha pozviechalo a už pracuje tak na 25 až 30 percent,“ povedal nám optimisticky naladený spevák. „Som z toho nadšený, no ešte nemám vyhraté. Lekári povedali, že za šesť týždňov sa to môže zase zhoršiť, a tak ma dali na zoznam ľudí čakajúcich na transplantáciu srdca,“ prezradil Novému Času Weiter s tým, že sa o tejto správe dozvedel len začiatkom týždňa.

„Musím ešte ísť na nejaké vyšetrenia, aby zistili, aký typ srdca mi je treba a všetky veci okolo,“ opísal spevák, čo ho ešte čaká. Otto svoj neutíchajúci elán nestráca a aj naďalej chce pokračovať v práci, ktorú nadovšetko miluje. „Mám koncerty a veľmi sa na ne teším. Samozrejme, že si musím dávať pozor a nemôžem sa priveľmi prepínať, ale som rád, že stále robím to, čo ma napĺňa,“ uzavrel.

Bojoval o život

Nepríjemná udalosť sa pritom stala nečakane, keď sa Weiter už od osudného rána necítil dobre. Ratovať ho musela jeho polovička Andrea Fischer. „Keď som ho videla, ako sa veľmi zadýchava, mala som oňho veľký strach,“ spomínala na nepríjemné chvíle plné strachu Ottova manželka. Tá sa obrátila aj na odborníka, keď kontaktovala ich dobrého kamaráta, kardiológa Viliama Fischera.

„Prišiel k nám a odviezol nás do nemocnice. Ne­chcel, aby sme šoférovali, keby sa po ceste niečo stalo. Po prvom vyšetrení lekári usúdili, že musí byť okamžite hospitalizovaný,“ dodala Andrea. Nielen ona, ale aj známy spevák si uvedomujú, že za Weiterovo podlomené zdravie môže najmä pracovná vyťaženosť. „Dôvodom je prepracovanosť. Spával som štyri hodiny denne. Robil som od rána do večera a od večera do rána. Tiež k tomu prispela chrípka,“ odkázal vtedy z nemocničného lôžka umelec.

Dostane určité obmedzenia

Viliam Fischer, kardiológ Otvoriť galériu Viliam Fischer Zdroj: mh

- Vo svete medicíny sa transplantácia srdca berie ako rutinná operácia. Určitým obmedzením ľudí po zákroku je doživotné užívanie liekov, ktoré potláčajú ich imunitný systém. Pacienti si musia dávať väčší pozor a vyhýbať sa napríklad infekčnému prostrediu. Poznám však ľudí, ktorí po transplantácii srdca zabehli napríklad celý maratón, alebo intenzívne športujú, čiže ja to len odporúčam.