Ed Sheeran konečne potvrdil, o čom sa celé mesiace iba šuškalo: Áno, je to pravda!

Ed Sheeran (28) v rozhovore s iHeartRadio's o jeho novom albume No. 6 rozpráva o textoch z piesne s Eminemom a 50 Centom s názvom "Remember My Name".

Odkazuje v nej na jeho dlhoročnú lásku Cherry Seaborn (27) ako jeho "manželku". "Pozrite, ako by sa texty v piesňach mohli prekrútiť/ Moja žena nosí červenú, ale vyzerá lepšie bez rúžu," potvrdil Sheeran, že je ženatý, keď vysvetlil text.

"Bolo to vlastne predtým, ako som sa oženil so Cherry, ale vedel som, že by sme sa vzali v okamihu, keď pieseň vyšla," hovorí. Vo februári Dan Wootton z The Sun oznámil, že Ed Sheeran a Cherry Seaborn krátko pred Vianocami vstúpili do zväzku na jeho vidieckom sídle v anglickom Suffolku.

Britská pobočka citovala zdroj, ktorý povedal, že obrad bol veľmi súkromný s účasťou iba 40 ľudí. Napriek tomu, že Sheeran má slávnych kamarátov ako Taylor Swift (29), na svadbe neboli prítomné žiadne celebrity. Ed Sheeran oznámil svoje zasnúbenie s Cherry Seaborn, ktorú pozná už od detstva, minulý január. „Zasnúbili sme sa tesne pred novým rokom,“ napísal Ed Sheeran na Instagram. „Sme veľmi šťastní a zamilovaní. A naše mačky sú tiež veľmi rady.“

Vlani vo februári vyvolal fámy, že už je ženatý, keď na vystúpení v Londýne mal na ruke prsteň. Avšak v rozhovore neskôr ešte v ten mesiac vysvetľoval, že je to vlastne jeho zásnubný prsteň.

"Nie, nie som ženatý," povedal Wootenovi v rozhovore pre Lorraine. "Nikdy som nevedel, prečo muži nenosia zásnubné prstene. Je to ten istý záväzok v oboch smeroch. Cherry ho pre mňa urobila zo striebornej hliny. Veľmi sa mi to páči. Ani som to nikomu nepovedal.“ Minulý august Sheeran hovoril s ET o tom, aký typ svadby by chcel mať. Držiteľ Grammy povedal, že nebude spievať na vlastnej svadbe, a ani žiaden z jeho známych priateľov. Namiesto toho by chcel niekoho "neznámeho", aby mu hral na svadbe.

Zdôraznil tiež, že viac než čokoľvek iné chcel, aby bola jeho svadba malá, intímna a podhodnotená. "Nemám rád veľké skupiny ľudí v tých najlepších časoch, nikdy som nechcel svadbu, na ktorej by bolo veľa ľudí," povedal Sheeran a dodal, že malé, elegantne jednoduché obrady majú "dobrú atmosféru".