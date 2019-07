Prekvapenie! Supermodelka Heidi Klum sa vydala: Svadba č. 3 so sexi zajačikom

Supermodelka Heidi Klum (45) a hudobník Tom Kaulitz (29) sú legálne zosobášení, potvrdil to portál People.

Verejné záznamy ukazujú, že sobášny list získali v Kalifornii. Sobáš sa konal už 24. februára 2019, len dva mesiace po tom, ako Kaulitz 24. decembra 2018 požiadal Klum o ruku.

Supermodelka a mama dcér Lou (10), Leni (15) a synov Johana (12) a Henryho (14) spolu s hudobníkom z Tokio Hotel začala randiť v marci 2018. Na verejnosť sa ich vzťah dostal po tom, čo boli spozorovaní pri bozkoch počas natáčania šou Amerika má talent, kde Klum sedela v porote.

Ako informuje portál, toto je tretie manželstvo Heidi. Pred Kaulitzom bola supermodelka od roku 1997 do roku 2002 vydatá za prominentného kaderníka Rica Pipina a v rokoch 2005-2014 za speváka Seala. Kaulitz bol tiež predtým raz ženatý, a to s Riou Sommerfeld. Ich manželstvo trvalo od roku 2015 do roku 2018.