Nevesta zverejnila záber zo svadby, všetkých upútal ten srdcervúci detail: Dôvod, prečo jej dedko jedol osamote

Nevesta zasiahla srdcia tisícok ľudí po tom, ako zdieľala nádhernú, no smutnú fotografiu z vlastnej svadby.

Na zábere je jej dedko, ktorý jedol sám a s láskou sa pozeral na pamätník svojej nebohej manželky.

Sahrah Elswick zo Západnej Virgínie uverejnila fotografiu jej veľkého dňa na Twitteri. "Starý otec sedel a jedol so starou mamou na mojej svadbe," napísala so smutným smajlíkom. Portál The Sun píše, že pamätník babičky Barbary pozostával z bieleho hojdacieho kresla ozdobeného svetielkami a fotografiami so zarámovanou správou. "Vieme, že by si tu dnes bola, ak by nebo nebolo tak ďaleko," uvádzalo sa na nápise. Fotka získala tisícky lajkov a zdieľaní.

"Som rád, že ste zachytili túto chvíľu, je mi ľúto, že tam s tebou, na vašom veľkom dni, nemohla fyzicky byť, ale určite tam bola," napísal jeden z komentujúcich. "Len zriedka odpovedám na Twitteri, ale toto je láska. Tieto obrázky hovoria toľko o vašom starom otcovi. Ďakujem vám za zdieľanie," napísal ďalší.

Starý otec Billy Gray bol ženatý s Barbarou 25 rokov. V roku 2017 zomrela na rakovinu hrubého čreva.