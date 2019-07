Kauza zadržaného iránskeho tankera: Zatkli kapitána a hlavného dôstojníka

Gibraltárska polícia zatkla vo štvrtok kapitána a hlavného dôstojníka iránskeho tankera, ktorý zadržali minulý týždeň vo vodách tohto britského zámorského územia. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu miestnej polície.

K zatknutiu dvojice mužov, oboch indickej štátnej príslušnosti, došlo po zdĺhavej prehliadke plavidla, v rámci ktorej zhabali a preskúmali nájdené dokumenty a elektronické zariadenia. Polícia oboch mužov vypočúva. Polícia ďalej dodala, že vyšetrovanie v tejto veci stále prebieha a supertanker Grace 1 naďalej zadržiava.

Gibraltárske sily a britské námorníctvo zadržali tanker 4. júla pre podozrenie, že sa plavidlo v rozpore so sankciami Európskej únie snažilo priviezť ropu do Sýrie. Gibraltárska vláda v pondelok uviedla, že kontrola ukázala, že 330 metrov dlhý tanker, ktorý má kapacitu do dvoch miliónov barelov ropy, bol "plný ropy".

Irán označil zadržanie tankera za "nezákonné" a uviedol, že tanker nesmeroval do Sýrie.

AFP si všíma, že k zmieneným zatknutiam prichádza po tom, ako britská vláda skôr vo štvrtok uviedla, že posádky troch iránskych člnov sa v stredu v oblasti Hormuzského prielivu neúspešne pokúsili zastaviť tanker British Heritage. Iránske Revolučné gardy akúkoľvek účasť na incidente popreli. Zároveň opäť varovali Spojené štáty a Britániu, že zadržiavanie supertankera Grace 1 ešte "hlboko oľutujú".